ارتفاع أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بأكثر من 9%

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تداولات الجمعة، وسط إشارة موجات بيع السندات الأمريكية إلى مخاوف الأسواق تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومن ثم تراجع الطلب على الذهب الأسود.
وأوضح“إدوارد مويا” محلل الأسواق لدى“أواندا” في تصريح لوكالة“رويترز” أن الأسبوع الجاري يعد الأسوأ بالنسبة لأسعار النفط منذ مارس الماضي، وهذا يعمل على جذب المشترين خاصة مع توقعات انخفاض الفارق بين العرض والطلب على المدى القصير.
وقال بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة، إنه يعتقد بدء انتباه الأسواق لانخفاض مخزونات النفط العالمية، وأن أسعار خام“برنت” سوف تعاود الارتفاع أعلى مستوى 90 دولاراً للبرميل على الأرجح.
وارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 84.15 دولار للبرميل، لكنها لا تزال منخفضة خلال الأسبوع الجاري حتى الآن بأكثر من 9%.
كما ارتفعت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.23% إلى 82.50 دولار للبرميل.
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