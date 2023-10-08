ارتفاع أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بأكثر من 9%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تداولات الجمعة، وسط إشارة موجات بيع السندات الأمريكية إلى مخاوف الأسواق تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومن ثم تراجع الطلب على الذهب الأسود.

وأوضح“إدوارد مويا” محلل الأسواق لدى“أواندا” في تصريح لوكالة“رويترز” أن الأسبوع الجاري يعد الأسوأ بالنسبة لأسعار النفط منذ مارس الماضي، وهذا يعمل على جذب المشترين خاصة مع توقعات انخفاض الفارق بين العرض والطلب على المدى القصير.

وقال بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة، إنه يعتقد بدء انتباه الأسواق لانخفاض مخزونات النفط العالمية، وأن أسعار خام“برنت” سوف تعاود الارتفاع أعلى مستوى 90 دولاراً للبرميل على الأرجح.

وارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 84.15 دولار للبرميل، لكنها لا تزال منخفضة خلال الأسبوع الجاري حتى الآن بأكثر من 9%.

كما ارتفعت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.23% إلى 82.50 دولار للبرميل.