العريان: احتمالات تجنب الاقتصاد الأمريكى للركود تتضاءل

MENAFN - Al-Borsa News) يرى الخبير الاقتصادي الشهير“محمد العريان” أن احتمالات تجنب اقتصاد الولايات المتحدة للركود تتضاءل وهو ما يرجع لسبين هما: الفترة المكثفة من ارتفاع أسعار الفائدة، وعودة التضخم.

وأوضح كبير المستشارين الاقتصاديين لدى“أليانز” في مقال بصحيفة“فاينانشال تايمز” أن رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل مطرد وتسبب في الألم للاقتصاد ككل.

وأضاف موضحًا: على مدار أكثر من عام، كنت أقول إن الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود في 2023، ولكني الآن أقل ثقة بشأن ما يخبئه عام 2024 نظرًا للارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى تفاقم تآكل القطاع المالي، ومرونة الأفراد والمؤسسات.

أما السبب الثاني وهو التضخم، فعلى الرغم من تباطؤه بصورة كبيرة من أعلى مستوياته المسجلة الصيف الماضي، إلا أنه عاود التسارع في أغسطس إلى 3.7% على أساس سنوي من 3.2% المسجلة في يوليو، وهو ما يعد أمرًا سيئًا للاقتصاد والأسهم لأن عودة التضخم تؤدي إلى تآكل أرباح الشركات.

وكتب“العريان”: وما يزيد من حدة اشتعال هذه النار هو ارتفاع أسعار النفط في ظل طلب قوي، واستمرار تخفيضات“أوبك+” للإنتاج والاستنزاف الشديد للمخزونات.

وأضاف: هذه تطورات لا يستمتع بها الاقتصاد والأسواق، وتضعف النمو وتزيد من خطر حدوث ركود تضخمي، وأشار إلى أنه على الرغم من تكيف الأسواق سريعًا من أسعار الفائدة الأعلى فإن الاقتصاد الحقيقي في مرحلة مبكرة وأمامه طريق أكثر صعوبة.