العريان: احتمالات تجنب الاقتصاد الأمريكى للركود تتضاءل

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى الخبير الاقتصادي الشهير“محمد العريان” أن احتمالات تجنب اقتصاد الولايات المتحدة للركود تتضاءل وهو ما يرجع لسبين هما: الفترة المكثفة من ارتفاع أسعار الفائدة، وعودة التضخم.
وأوضح كبير المستشارين الاقتصاديين لدى“أليانز” في مقال بصحيفة“فاينانشال تايمز” أن رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل مطرد وتسبب في الألم للاقتصاد ككل.
وأضاف موضحًا: على مدار أكثر من عام، كنت أقول إن الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود في 2023، ولكني الآن أقل ثقة بشأن ما يخبئه عام 2024 نظرًا للارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى تفاقم تآكل القطاع المالي، ومرونة الأفراد والمؤسسات.
أما السبب الثاني وهو التضخم، فعلى الرغم من تباطؤه بصورة كبيرة من أعلى مستوياته المسجلة الصيف الماضي، إلا أنه عاود التسارع في أغسطس إلى 3.7% على أساس سنوي من 3.2% المسجلة في يوليو، وهو ما يعد أمرًا سيئًا للاقتصاد والأسهم لأن عودة التضخم تؤدي إلى تآكل أرباح الشركات.
وكتب“العريان”: وما يزيد من حدة اشتعال هذه النار هو ارتفاع أسعار النفط في ظل طلب قوي، واستمرار تخفيضات“أوبك+” للإنتاج والاستنزاف الشديد للمخزونات.
وأضاف: هذه تطورات لا يستمتع بها الاقتصاد والأسواق، وتضعف النمو وتزيد من خطر حدوث ركود تضخمي، وأشار إلى أنه على الرغم من تكيف الأسواق سريعًا من أسعار الفائدة الأعلى فإن الاقتصاد الحقيقي في مرحلة مبكرة وأمامه طريق أكثر صعوبة.
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