هيونداى وكيا تعتزمان تبنى نظام تسلا لشحن السيارات الكهربائية بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت كل من“هيونداي موتور” و”كيا” عزمهما تبني نظام“تسلا” لشحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بداية من الربع الرابع من عام 2024.
وأوضحت الشركتان في بيان مساء الخميس، أن جميع السيارات الكهربائية الجديدة التي تنتج بداية من عام 2024 سوف تدعم تكنولوجيا الشحن الخاصة بـ“تسلا”، وأن هذا يسمح لها بالوصول إلى أكثر من 12 ألف نقطة شحن حول الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.
وقال“سيونجيو يون” الرئيس التنفيذي لوحدتي“كيا” في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية في بيان منفصل، إن إمكانية الوصول لنقاط الشحن المنتشرة على نطاق واسع سوف يعزز من تجربة امتلاك العملاء للسيارات الكهربائية، ورفع درجة رضا المستهلكين، فضلاً عن تمكين السائقين من الوصول لوجهات أبعد حول القارة.
وأوضح“خوسيه مونزو” رئيس العمليات لدى“هيونداي” في بيان آخر، أن هذا التعاون الجديد مع تسلا يعتبر تقدما كبيرا في التزام شركته تجاه العملاء بتقديم تجارب استثنائية لاستخدام السيارات الكهربائية.
وأضاف“مونزو” أن هذا التحالف الجديد يعد مكملاً للشراكة الاستثمارية بين الشركتين لإنشاء شبكة من نقاط الشحن عالية الطاقة، بما يتجاوز 30 ألف محطة عبر قارة أمريكا الشمالية.
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