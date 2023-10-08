هيونداى وكيا تعتزمان تبنى نظام تسلا لشحن السيارات الكهربائية بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت كل من“هيونداي موتور” و”كيا” عزمهما تبني نظام“تسلا” لشحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بداية من الربع الرابع من عام 2024.

وأوضحت الشركتان في بيان مساء الخميس، أن جميع السيارات الكهربائية الجديدة التي تنتج بداية من عام 2024 سوف تدعم تكنولوجيا الشحن الخاصة بـ“تسلا”، وأن هذا يسمح لها بالوصول إلى أكثر من 12 ألف نقطة شحن حول الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وقال“سيونجيو يون” الرئيس التنفيذي لوحدتي“كيا” في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية في بيان منفصل، إن إمكانية الوصول لنقاط الشحن المنتشرة على نطاق واسع سوف يعزز من تجربة امتلاك العملاء للسيارات الكهربائية، ورفع درجة رضا المستهلكين، فضلاً عن تمكين السائقين من الوصول لوجهات أبعد حول القارة.

وأوضح“خوسيه مونزو” رئيس العمليات لدى“هيونداي” في بيان آخر، أن هذا التعاون الجديد مع تسلا يعتبر تقدما كبيرا في التزام شركته تجاه العملاء بتقديم تجارب استثنائية لاستخدام السيارات الكهربائية.

وأضاف“مونزو” أن هذا التحالف الجديد يعد مكملاً للشراكة الاستثمارية بين الشركتين لإنشاء شبكة من نقاط الشحن عالية الطاقة، بما يتجاوز 30 ألف محطة عبر قارة أمريكا الشمالية.

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