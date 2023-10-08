الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل ارتفاعًا شهريًا فى أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أغسطس بسبب الزيادة القوية في قطاع تصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة إن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت في أغسطس 3.9% مقارنة بيوليو تموز بعد التعديل لحساب عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بالتقويم.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع ارتفاعا قدره 1.8%.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات الجديدة 4.9% في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.