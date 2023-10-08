Sunday, 08 October 2023 11:33 GMT

الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل ارتفاعًا شهريًا فى أغسطس

10/8/2023 3:24:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أغسطس بسبب الزيادة القوية في قطاع تصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة إن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت في أغسطس 3.9% مقارنة بيوليو تموز بعد التعديل لحساب عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بالتقويم.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع ارتفاعا قدره 1.8%.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات الجديدة 4.9% في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

MENAFN08102023000202011048ID1107207096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث