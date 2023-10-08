الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل ارتفاعًا شهريًا فى أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أغسطس بسبب الزيادة القوية في قطاع تصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة إن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت في أغسطس 3.9% مقارنة بيوليو تموز بعد التعديل لحساب عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بالتقويم.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع ارتفاعا قدره 1.8%.
وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات الجديدة 4.9% في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
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