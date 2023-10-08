مؤشر نيكي يُنهي تعاملات الأسبوع دون مستوى 31 ألف نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع مؤشر الأسهم اليابانية“نيكي” بنهاية تداولات الجمعة، ليسجل خسائر أسبوعية مع عودة مخاوف تدخل السلطات لدعم العملة المحلية في سوق الصرف للواجهة.
وانخفض مؤشر“نيكي” في ختام الجلسة بنسبة 0.26% إلى 30994 نقطة، ليحقق خسارة أسبوعية بنسبة 2.7%، بينما استقر مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً عند 2264 نقطة ليسجل أيضاً خسارة بنسبة 2.55% على مدار خمس جلسات.
وأوضح وزير المالية الياباني“شونيتشي سوزوكي” في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك العديد من العوامل لتحديد ما إذا كانت تحركات سوق الصرف الأجنبي مبالغًا فيها أم لا، مؤكداً عدم وجود تغيير في سياسة الحكومة للتعامل مع تقلبات أسواق الصرف.
وأضاف“سوزوكي” أن السلطات اليابانية يجب أن تجري تقييماً تفصيلياً للحكم على درجة تقلب سوق الصرف، مؤكداً استمرار الحكومة في التدخل لضبط سوق الصرف بشكل خفي، دون الإعلان الفوري عن هذه التدخلات.
وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.32% إلى 148.97 ين. أرقام
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