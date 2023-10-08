مؤشر نيكي يُنهي تعاملات الأسبوع دون مستوى 31 ألف نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع مؤشر الأسهم اليابانية“نيكي” بنهاية تداولات الجمعة، ليسجل خسائر أسبوعية مع عودة مخاوف تدخل السلطات لدعم العملة المحلية في سوق الصرف للواجهة.

وانخفض مؤشر“نيكي” في ختام الجلسة بنسبة 0.26% إلى 30994 نقطة، ليحقق خسارة أسبوعية بنسبة 2.7%، بينما استقر مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً عند 2264 نقطة ليسجل أيضاً خسارة بنسبة 2.55% على مدار خمس جلسات.

وأوضح وزير المالية الياباني“شونيتشي سوزوكي” في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك العديد من العوامل لتحديد ما إذا كانت تحركات سوق الصرف الأجنبي مبالغًا فيها أم لا، مؤكداً عدم وجود تغيير في سياسة الحكومة للتعامل مع تقلبات أسواق الصرف.

وأضاف“سوزوكي” أن السلطات اليابانية يجب أن تجري تقييماً تفصيلياً للحكم على درجة تقلب سوق الصرف، مؤكداً استمرار الحكومة في التدخل لضبط سوق الصرف بشكل خفي، دون الإعلان الفوري عن هذه التدخلات.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.32% إلى 148.97 ين.