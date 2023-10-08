روسيا ترفع الحظر على صادرات الديزل المنقولة بحرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت السلطات الروسية الجمعة قراراً برفع حظر صادرات الديزل المنقول للموانئ عبر خطوط الأنابيب، بعد أسابيع قليلة من فرض موسكو حظراً على صادرات البلاد من البنزين والديزل بشكل شبه كامل.
وأوضح الكرملين في بيان رسمي اليوم، أن روسيا قررت رفع قيود تصدير الديزل المنقول عبر الأنابيب للموانئ البحرية، بشرط توفير الشركات المنتجة 50% من إمداداتها على الأقل في السوق المحلي.
وقررت روسيا في الحادي والعشرين من سبتمبر فرض حظر شامل على صادراتها من النفط والديزل باستثناء أربع دول سوفيتية سابقة، الأمر الذي دفع أسعار الوقود للارتفاع في القارة الأوروبية منذ تطبيق القرار. أرقام
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