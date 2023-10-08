روسيا ترفع الحظر على صادرات الديزل المنقولة بحرًا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت السلطات الروسية الجمعة قراراً برفع حظر صادرات الديزل المنقول للموانئ عبر خطوط الأنابيب، بعد أسابيع قليلة من فرض موسكو حظراً على صادرات البلاد من البنزين والديزل بشكل شبه كامل.

وأوضح الكرملين في بيان رسمي اليوم، أن روسيا قررت رفع قيود تصدير الديزل المنقول عبر الأنابيب للموانئ البحرية، بشرط توفير الشركات المنتجة 50% من إمداداتها على الأقل في السوق المحلي.

وقررت روسيا في الحادي والعشرين من سبتمبر فرض حظر شامل على صادراتها من النفط والديزل باستثناء أربع دول سوفيتية سابقة، الأمر الذي دفع أسعار الوقود للارتفاع في القارة الأوروبية منذ تطبيق القرار.