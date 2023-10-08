تراجع الدولار يدفع أسعار الذهب للصعود

تراجع الدولار يدفع أسعار الذهب للصعود
التاريخ
10/8/2023 3:24:55 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الجمعة، في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.23% إلى 1836 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه نحو خسائر لثاني أسبوع على التوالي، إذ انخفضت 1.3%.
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