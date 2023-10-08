Sunday, 08 October 2023 11:33 GMT

تراجع الدولار يدفع أسعار الذهب للصعود

10/8/2023 3:24:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الجمعة، في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.23% إلى 1836 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه نحو خسائر لثاني أسبوع على التوالي، إذ انخفضت 1.3%.

MENAFN08102023000202011048ID1107207093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث