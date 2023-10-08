ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات مع ترقب بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات آخر جلسات الأسبوع، مع ترقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم للتوصل لدلائل عن مستقبل الفائدة.

وصعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.44% إلى 443 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التأمين 1.2%.

وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.35% إلى 7477 نقطة، وقفز“داكس” الألماني بنسبة 0.58% إلى 15157 نقطة، بينما زاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.47% إلى 7030 نقطة.

وحقق سهم شركة التأمين البريطانية“أفيفا” الأداء الأفضل ضمن مؤشر“ستوكس 600′′، ليرتفع بنسبة 7%، بينما قلص سهم“مترو بنك” خسائر الجلسة الماضية بعد تعليق تداوله في بورصة لندن، ليرتفع بحوالي 7%.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي نمو الطلبيات الصناعية في ألمانيا بنسبة 3.9% في أغسطس على أساس شهري، بدعم من طلبيات منتجات الحواسب، والبصريات والمعدات الإلكترونية، ومقارنة بتوقعات ارتفاعها 1.8% فقط.

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