ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات مع ترقب بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات آخر جلسات الأسبوع، مع ترقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم للتوصل لدلائل عن مستقبل الفائدة.
وصعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.44% إلى 443 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التأمين 1.2%.
وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.35% إلى 7477 نقطة، وقفز“داكس” الألماني بنسبة 0.58% إلى 15157 نقطة، بينما زاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.47% إلى 7030 نقطة.
وحقق سهم شركة التأمين البريطانية“أفيفا” الأداء الأفضل ضمن مؤشر“ستوكس 600′′، ليرتفع بنسبة 7%، بينما قلص سهم“مترو بنك” خسائر الجلسة الماضية بعد تعليق تداوله في بورصة لندن، ليرتفع بحوالي 7%.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي نمو الطلبيات الصناعية في ألمانيا بنسبة 3.9% في أغسطس على أساس شهري، بدعم من طلبيات منتجات الحواسب، والبصريات والمعدات الإلكترونية، ومقارنة بتوقعات ارتفاعها 1.8% فقط.
أرقام
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