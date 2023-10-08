أمين عام الغرف التجارية: شركات السلع الغذائية بدأت خفض الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) كشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، عن بدء العديد من شركات السلع الغذائية في زيادة إتاحة سلعها وخفض الأسعار بنسب تتراوح من 8 الى 10% بعد الحديث عن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية.

وتوقع عز في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تراجعا ملموسا في أسعار السلع بالسوق المصرية وذلك مع بدء التطبيق لمبادرة الحكومة لخفض اسعار السلع والتى سيعلن مجلس الوزراء عن تفاصيلها خلال الاسبوع المقبل، مؤكدا على انها ستسهم في تعزيز استقرار الأسواق.

وتابع أن المبادرة تتضمن خفض أسعار الفول، والعدس، والسكر، والزيت، والألبان، والمكرونة، والجبنة البيضاء، بتخفيضات تتراوح من 15 الى 25% حسب نوع السلعة وحجم المكون الأجنبي بها.

وأوضح أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات لزيادة الافراجات عن السلع، وبالتالي السلع التى ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر سيعود سعرها الى مستواه الطبيعي .

وقال عز، تم عقد عدة اجتماعات مع هيئات الموانئ وشركات الملاحة لإلغاء ما يسدد من أرضيات وغرامات تأخير.

من جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية في تصريح له، إن اسعار بعض السلع بدأت في الانخفاض التدريجي في الأسواق متوقعا أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث انخفضت أسعار بعض الخضروات والفواكه بنسب ليست بالقليلة، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمه 600 جنيه للطن ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضي مع اتحاد الغرف التجارية ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل.