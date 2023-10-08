بوتين يعطى الضوء الأخضر لتسليم أوزبكستان الغاز الروسى

MENAFN - Al-Borsa News) اعطى فلاديمير بوتين الضوء الاخضر لتسليم أوزبكستان الغاز الروسي عبر كازاخستان السبت، في حين يعاني قطاع الغاز الروسي من العقوبات الغربية المرتبطة بالهجوم على أوكرانيا.

واعلن الرئيس الروسي إلى جانب نظيريه الأوزبكي شوكت ميريضيايف والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف اللذين قدما إلى مقر إقامته قرب موسكو لحضور حفل رسمي لبدء التسليم عبر دائرة الفيديو المغلقة“منح الإذن”.

اقيم الحفل يوم عيد ميلاد بوتين الحادي والسبعين.

وقال بوتين“هذا أكبر مشروع ثلاثي للطاقة” بين روسيا وهاتين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في آسيا الوسطى.

واضاف ان هذا المشروع سيسمح لاوزبكستان الغنية بالمحروقات بالحصول على“مصدر إضافي للطاقة” في حين ستتمكن كازاخستان من حل مشكلة توفير إمدادات الغاز للمناطق الواقعة في شمال البلاد وشرقها.

وتابع“ستكون روسيا قادرة مرة أخرى على تأكيد مكانتها كمورد موثوق للغاز الطبيعي”.

وأكد بوتين“نحن منفتحون على مزيد من التعاون” مضيفا أنه من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش بين القادة الثلاثة.

وأكد أن آفاق التعاون“مهمة وكبيرة في مجال الطاقة بشكل عام وليس فقط فيما يتعلق بتسليم الغاز. ... هناك مشاريع وكذلك إمكانيات ...”.

تضرر قطاع الغاز الروسي بشدة جراء العقوبات الأوروبية والأميركية التي فُرضت ردا على التدخل العسكري الذي قام به الكرملين في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتراجعت صادرات الغاز بنسبة 25,1% في عام 2022 وفقا للأرقام الرسمية، حيث قام الاتحاد الأوروبي الذي كان أكبر مستهلك للغاز الروسي، بتخفيض وارداته بشكل كبير خلال العام الماضي.

امام سوق اوروبية أصبحت الآن شبه مغلقة أمامها، بدأت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، تغييرا استراتيجيا في الأشهر الأخيرة حيث أعادت تصدير جزء من امداداتها نحو آسيا حيث الطلب على الطاقة كبير.

أ ف ب