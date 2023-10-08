((بى إن بى باريبا)): الطلب الأوروبى على الغاز المصرى سيظل منتعشاً لسنوات

توقع تقرير حديث لبنك بى إن بى باريبا الفرنسى، استمرار انتعاش قطاع الغاز، خلال السنوات المقبلة فى مصر؛ بسبب الطلب الأوروبى.

وقال التقرير، إنَّ عام 2022 كان جيداً لغاز الشرق الأوسط؛ بسبب ارتفاع الأسعار والطلب الأوروبى، وإنه رغم تراجع الأسعار فإنَّ الطلب سيواصل النمو.

أوضح أنه منذ ما يقرب من عقد من الزمن، كان لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعى الجديدة فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط منافع اقتصادية كبيرة، كما أدى إلى تحسين مكانة المنطقة فى سوق الغاز الدولى.

لكنه توقع انخفاض عائدات تصدير الغاز خلال 2023 فى ظل التوترات الأقل فى إمدادات أوروبا من الغاز، مقارنة بعام 2022، رغم أن التوترات قد تتجدد خلال المتبقى من العام، وانخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن بيانات الربع الأول من 2023 تشير إلى أن أوروبا ظلت الوجهة الأولى لتصدير الغاز؛ إذ استحوذت على 76% من الإجمالى، لكن متوسط الأسعار فى أوروبا تراجع إلى 44 يورو للميجاوات ساعة، مقابل متوسط 132 يورو فى 2022، وأيضاً تراجعت الكميات 38% خلال الربع الأول من 2023.

وذكر أن استمرار مصر فى التصدير أو زيادته يعتمد على اكتشاف احتياطيات جديدة فى ظل نضوب الحقول الحالية والصعوبات التقنية التى تحد من الإنتاج.

ولفت إلى أنه لذلك رغم تراجع إنتاج الغاز 5% خلال 2022، فإنَّ زيادة الصادرات يمكن تفسيرها بارتفاع الواردات من إسرائيل 49% على أساس سنوى.

واستبعد أن تكون إمدادات الغاز فى مصر موضع تهديد، خاصة مع انخفاض استهلاك الغاز، وتحول جزء من الطلب المحلى على البترول.

لكنه ذكر أنه بمرور الوقت سينخفض إنتاج مصر من الغاز، ما يرفع اعتمادها على واردات الغاز الإسرائيلى، وأن إحدى العقبات أمام زيادة الإنتاج هى المستحقات على الحكومة للشركات الأجنبية والتى بلغت 3 مليارات دولار حتى مطلع يوليو وفق تقديرات نقلها البنك عن منصة ((MEES)).

وأشار إلى أن مصر هى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى شرق المتوسط، باحتياطى 2.13 تريليون متر مكعب، خاصة بعد اكتشاف حقل غاز ظهر فى المنطقة.

وذكر أن إنتاج مصر من الغاز وصل إلى إلى 67 مليار متر مكعب عام 2022، وبلغت صادرات الغاز الطبيعى المسال 12 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات الطاقة المشتركة ((جودى))، وارتفعت حصة الغاز من الاستهلاك المحلى من 35% إلى 58% خلال العشرين سنة الماضية.

وقال إن الصادرات لأوروبا والتى كانت شبه منعدمة خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016؛ بسبب نقص الكميات القابلة للتصدير، تم استئنافها بداية من 2017، بفضل بدء إنتاج حقل غاز ظهر.

وأشار إلى أن صادرات الغاز المصرية كان لها تأثير ملحوظ، لكنها مصدر متقلب للعملة الصعبة، فخلال يونيو 2022 أدت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبى ومصر وإسرائيل إلى زيادة صادرات مصر 7% خلال 2022، وقفزت الصادرات لأوروبا 177% لتمثل 47% من جملة صادرات مصر مقابل 18% فقط فى 2021.

فى الوقت نفسه، أدى ارتفاع الأسعار لزيادة القيمة 100% لتصل إلى 8.4 مليار دولار تمثل نحو 8% من الحصيلة الجارية لمصر مقابل 3.8% فقط فى 2021.