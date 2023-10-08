جورج لـالبورصة: أزمة الدولار وصعوبة الحصول على المواد الخام تعرقل خطط نمو القطاع

طالبت الشركات الأجنبية الموردة لخامات الأدوية ومستلزمات التصنيع للسوق المصرى الشركات المحلية العاملة فى القطاع بسداد جزء من قيمة البضائع قبل شحنها إلى مصر بسبب مخاوفهم من تأخر إرسال المستحقات عقب تصاعد أزمة الدولار الحالية.

قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية، إن البنك المركزى المصرى دبر 110 ملايين دولار على دفعتين للإفراج عن مستلزمات طبية محتجزة بالموانئ بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مؤخرًَا.

أضاف جورج لـ“البورصة” أن تحديات تدبير العملة التى واجهت الشركات المصدرة خلال النصف الأول من العام الجارى، لم تمكن القطاع من تحقيق المستهدف.. لكن الإفراج عن الخامات خلال فترة زمنية قصيرة يمكن المجلس من زيادة صادراته بنسبة 30% بنهاية العام الجارى وتحقيق 1.2 مليار دولار صادرات بنهاية العام.

ذكر أن مطالب الموردين الأجانب ستضاعف الأعباء على شركات القطاع وقد تعرقل خطط التصدير المستقبلية، لذلك لابد من توفير حصيلة دولارية كبيرة أمام الشركات من قبل البنك المركزى حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم من الخامات ومستلزمات التصنيع.

ويضم المجلس التصديرى للصناعات الطبية 300 عضو متخصصين فى تصدير الأدوية البشرية والبيطرية، ومستلزمات وأجهزة طبية، ومستحضرات تجميل، وأثاث طبي.

سجلت صادارت الصناعات الطبية نموًا بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل القيمة التصديرية إلى 542 مليون دولار مقارنة بـ 473 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى.

أشار إلى أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول الميركيسور، خاصة وأن تلك الدول تفضل شراء المنتجات المصرية، بجانب الدول الأفريقية الذى يقدر فيها سوق الدواء بـ 16.5 مليار دولار إلا أن صادرات الشركات المصرية إلى تلك الدول لم تتجاوز 0.5%.

ذكر أن المجلس دخل أسواق تصديرية عربية وأوروبية جديدة خلال النصف الأول من العام الجارى، وذلك بدعم من امتلاك الشركات شهادات أوروبية معتمدة أبرزها CA MARK، وتسعى بعض الشركات حاليًا للحصول على الإصدار الجديد من الشهادات.

نوه إلى أن التوسع فى المشاركة بالمعارض الخارجية خلال الخطة المستقبلية وبالتحديد معرض البرازيل لمستحضرات التجميل المرتقب عقده فى مايو 2024 يؤهل الشركات لاقتناص فرص تصديرية جديدة والسوق البرازيلى يفضل شراء المنتج المصرى لجودته العالية وسعره المنافس.

ذكر أن المجلس أعد دراسة للدول والأسواق الجديدة لزيادة صادرات الدواء المصرى ومن المرتقب أن يدخل الدواء والمستلزمات الطبية المصرية نحو 36 دولة جديدة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

ذكر أن عددًا كبيرًا من الشركات العراقية أبدت رغبتها فى التعامل مع الشركات المصرية واستيراد المنتجات الطبية وذلك بعد المشاركة فى المعرض الذى إقيم فى بغداد سبتمر الماضى.

وقال إن خطة معارض القطاع حتى منتصف 2024، ستبدأ بالمشاركة فى معرض دبى للمستلزمات والأدوية بمشاركة 39 شركة أدوية ومستلزمات طبية مصرية والمرتقب عقده من 29 يناير إلى 2 فبراير المقبل، بالإضافة إلى معرض لمنتجات المعامل الطبية فى الفترة من 5 إلى 8 فبراير بمشاركة 7 شركات فى ذات التخصص، ومعرض تركيا لمستحضرات التجميل يقام فى أنقرة مطلع يونيو 2024.

طالب جورج الحكومة بدعم القطاع خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال توحيد أسعار الدواء حتى تتمكن الشركات من المنافسة فى السوق المحلى والتصديرى.

ذكر أن السماح للشركات بطرح أسعارها بما يتماشى مع تكلفة التصنيع بجانب وجود تسعير خاصة بالتأمين الصحى والمستشفيات الحكومية التى تقوم بالشراء من خلال هيئة الشراء الموحد يربك عمل السوق ويجعله غير مشجع لدخول استثمارات جديدة.

تابع أن 20 شركة من العاملة فى قطاع الأدوية هى التى تمتلك القدرة على تصدير منتجاتها والتأقلم مع الأوضاع الحالية أما باقى الشركات فتواجه تحديات كبيرة تمنعها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وقال جورج إن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على قطاع الصناعات الطبية والدوائية محدودة للغاية وذلك لعدم وجود استراتيجية واضحة وكاشفة للسوق.

ذكر أن المجلس يسعى إلى جذب عدد من الشركات العالمية لإقامة مشروعات لهم فى السوق المصرى والاستفادة من الحوافز التى توفرها الحكومة للمستثمرين خاصة أن الكثافة السكانية التى يتميز بها السوق المصرى يجعله مميزا عن باقى أسواق المنطقة.

لفت أن السعودية توسعت مؤخرًا فى الصناعات الطبية لكن لا تعد منافسا قويا حتى الآن للشركات المصرية مقارنة بالصين والهند وتركيا.

نوه إلى أن مدينة الدواء مازالت لم تحقق مستهدفاتها نظراً للتحديات التى يعانى منها القطاع، والمجلس يتواصل بشكل مستمر مع رئيس المدينة لمساعدته فى الترويج للفرص الاستثمارية بالمدينة.

كتبت – مريم الرميحى: