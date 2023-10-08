السندات الدولية لمصر تتجاهل خفض التصنيف الائتمانى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت تكلفة التأمين على الديون هامشيًا فقط خلال تداولات الجمعة، لتسجل العقود أجل 5 سنوات 17.47% مقابل 17.15%، رغم تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر.

وانعكست تلك الزيادة على السندات المقومة بالدولار المتداولة فى الأسواق الدولية، ليصل العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 21.371% مقابل 21.237%.

فيما انخفض العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 17.07% مقابل 17.15% فى تداولات 5 أكتوبر، وفق بيانات بورصة لوكسمبورج.

ووفق تقرير حديث لمورجان ستانلى فإن خفض التصنيف الائتمانى من قبل“موديز” يعنى أن بعض المستثمرين الدوليين عليهم التخلى عن السندات المصرية لأنها باتت دون الدرجة الاستثمارية.

وقال محلل مالى لـ”البورصة”، إن ردة فعل السوق الأولية كانت انخفاض السندات قصيرة الأجل لكن بعد ذلك قلصت خسائرها.

أضاف أن البنوك المصرية ومستثمرين آخرين قد يكونوا تدخلوا لتخفيف الأثر، مشيرًا إلى أن ذلك قرار جيد لأن العوائد التى تكفلها تلك السندات بذلك السعر مغرية خاصة أن المتبقى حتى الاستحقاق فى السندات قصيرة الأجل من عام إلى عامين، والبنوك لديها انخفاض فى الطلب على الاقتراض بالدولار.

وأشار إلى أنه مع ترشيد الحكومة للإنفاق فإن معدلات الاقتراض بالدولار ستنخفض أكثر، وبالتالى تمثل السندات فرصة جيدة.

واستبعد أن تتأثر مؤشرات كفاية رأس المال لدى البنوك إذا ما صنفتها كأدوات محتفظ بها حتى الاستحقاق.

ووفق بيانات البنك المركزى بلغت السندات المطروحة بالخارج 29.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، فيما بلغت الأذون المقومة باليورو والدولار نحو 10 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.

وبلغت محافظ البنوك من الأذون والسندات الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 29.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى وفق بيانات البنك المركزى.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إنه رغم تحسن عجز الحساب الجارى إلى 1.2% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى مقابل 3.5% فى العام المالى الأسبق، على خلفية كبح الواردات وتحسن ميزان الخدمات وتحديدًا إيرادات قناة السويس والسياحة.

لكن عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى اتسع ليسجل 26 مليار دولار، وهو ما أدى لإشعال السوق الموازية والتى يتداول فيها الدولار حول 40 جنيها، وأيضًا إلى صعوبات فى تحويل الأموال كشفها المستثمرين فى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وكان بنكا جى بى مورجان ومورجان ستانلى قد وضعا أسهم وسندات مصر قيد المراجعة فى مؤشراتهم فى ظل صعوبات تحويل الأموال.

وذكرت أن مصر عليها سداد 26.3 مليار دولار ديون خارجية خلال العام المالى الحالى و25.8 مليار دولار العام الحالى المقبل بينهم 10 و13 مليار دولار على الترتيب على الحكومة العامة، بخلاف 28 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.

ورغم أن“موديز” ترى أن مصر تحوطت ضد مخاطر إعادة التمويل عبر الحصة الكبيرة لودائع الخليج القصيرة ومتوسطة الأجل والتى تمثل 20% من الدين الخارجى لمصر، إذ تتوقع الوكالة تجديدها.

لكنها أشارت إلى أن تغطية الاحتياطيات للدين الخارجى معرضة للضعف فى ظل غياب إجراءات تعزيز الاحتياطيات الدولية.

وقالت الوكالة إنه رغم أن الحكومة لها باع طويل فى التعامل مع نسب الديون ذات التكلفة المرتفعة خاصة بالعملة المحلية لكن ارتفاع فائدة الأذون أجل 91 يوما إلى 25.2% مقابل 22% قبل بدء مراجعتها يتجاوز المستويات المُسجلة سابقًا وبالتالى يرفع مخاطر إعادة التمويل ما لم يتم مواجهتها بتوليد أعلى للإيرادات.

ورجحت أن تسجل الموازنة العامة للدولة فوائض أولية مع تحسين الإدارة الضريبية وميكنتها ورفع الحصيلة.

وقالت إن الجنيه سينخفض على الأرجح لمستويات 35 جنيه للدولار بنهاية العام المالى الحالى فى سيناريو توقعاتها الأساسى على أن يتراجع مجددًا إلى 40 جنيه للدولار العام المالى المقبل، ليستقر الدين العام بين 95 و100% للناتج المحلى حتى نهاية العام المالى 2026.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر لم يسبق لها التخلف عن سداد أى من السندات أو القروض منذ 1983.

وقالت إن توافر الثقة فى قدرة مصر على توليد عملة أجنبية كافية لسداد إلتزاماتها بالعملة المحلية مثل التقدم فى برنامج الطروحات أو زيادة الإيرادات بما يرفع قدرتها على خدمة الدين ويقلل نسبة الفوائد للإيرادات يمهد الطريق أمام رفع التصنيف.

وقالت منى بدير، رئيس قطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة، إن قرار موديز غير المتوقع يعقد قرارات البنك المركزى، فمع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا المركزى قد يرفع الفائدة بأكثر مما هو متوقع.

وذكرت على حسابها بموقع“لينكد إن” أنه مع تحديات السيولة التى تواجه مصر فالتحدى ليس فقط السياسة النقدى ولكن جهود المصر لاستعادة توازن الاقتصاد فى ظل الضغوط العالمية والمحلية.