إتمام التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى بتكلفة 60 مليار جنيه فى 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: التكلفة المقدرة لتنفيذ الأعمال ارتفعت 30% بعد زيادة أسعار المهمات والمكونات
تعتزم وزارة الكهرباء إتمام التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالاستصلاح الزراعى فى 2025 بتكلفة إجمالية تتجاوز 60 مليار جنيه.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ((البورصة))، إنَّ تكلفة تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية ارتفعت بنحو 30% من القيمة التى كانت محددة؛ بسبب زيادة أسعار المهمات والمكونات التى يتم توريدها، وتتضمن كابلات وخطوطاً وكهرباء وأكشاكاً ومحولات، ومن المقرر الاعتماد على الشركات الوطنية فى توريد النسبة المتبقية من المهمات المطلوبة.
وأوضحت المصادر، أنَّ التكلفة المرصودة لتنفيذ التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء تبلغ 17.5 مليار جنيه، وتبلغ المخصصات لأعمال التغذية الكهربائية فى الدلتا الجديدة نحو 31 مليار جنيه، وتصل التكلفة الإجمالية لتدعيم التغذية الكهربائية فى شرق العوينات وتنمية جنوب الوادى بتوشكى 10 مليارات جنيه، وتبلغ مخصصات التغذية الكهربائية اللازمة لمزارع بنى سويف والمنيا نحو 3 مليارات جنيه.
أضافت المصادر، أنَّ معدلات تنفيذ المخطط الكامل لإتمام التغذية الكهربائية تتجاوز 30%، والأعمال ما زالت جارية، وتستكمل.. والشركات التى فازت فى المناقصات المطروحة تورد المهمات دون أى مشكلات أو عوائق، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة بمشروعات إتمام التغذية الكهربائية للاستصلاح الزراعى فى مصر حتى الآن 13 مليار جنيه.
وذكرت المصادر، أنَّ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه بالعمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية، سواء للدلتا الجديدة أو القطار الكهربائى السريع أو غيرهما من المشروعات، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالى الحالى، على أن يستكمل الباقى خلال العام المالى المقبل.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء فى تصريحات سابقة، إنَّ وزارة الكهرباء تعمل على تحسين الخدمات المقدمة وتوصيل التغذية الكهربائية لجميع المتقدمين بطلبات للحصول عليها، خاصة مع توافر القدرات الكهربائية وتنفيذ مشروعات ضخمة لتقوية شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية.
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