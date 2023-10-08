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إتمام التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى بتكلفة 60 مليار جنيه فى 2025

10/8/2023 3:24:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصادر: التكلفة المقدرة لتنفيذ الأعمال ارتفعت 30% بعد زيادة أسعار المهمات والمكونات

تعتزم وزارة الكهرباء إتمام التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالاستصلاح الزراعى فى 2025 بتكلفة إجمالية تتجاوز 60 مليار جنيه.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ((البورصة))، إنَّ تكلفة تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية ارتفعت بنحو 30% من القيمة التى كانت محددة؛ بسبب زيادة أسعار المهمات والمكونات التى يتم توريدها، وتتضمن كابلات وخطوطاً وكهرباء وأكشاكاً ومحولات، ومن المقرر الاعتماد على الشركات الوطنية فى توريد النسبة المتبقية من المهمات المطلوبة.

وأوضحت المصادر، أنَّ التكلفة المرصودة لتنفيذ التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء تبلغ 17.5 مليار جنيه، وتبلغ المخصصات لأعمال التغذية الكهربائية فى الدلتا الجديدة نحو 31 مليار جنيه، وتصل التكلفة الإجمالية لتدعيم التغذية الكهربائية فى شرق العوينات وتنمية جنوب الوادى بتوشكى 10 مليارات جنيه، وتبلغ مخصصات التغذية الكهربائية اللازمة لمزارع بنى سويف والمنيا نحو 3 مليارات جنيه.

أضافت المصادر، أنَّ معدلات تنفيذ المخطط الكامل لإتمام التغذية الكهربائية تتجاوز 30%، والأعمال ما زالت جارية، وتستكمل.. والشركات التى فازت فى المناقصات المطروحة تورد المهمات دون أى مشكلات أو عوائق، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة بمشروعات إتمام التغذية الكهربائية للاستصلاح الزراعى فى مصر حتى الآن 13 مليار جنيه.

وذكرت المصادر، أنَّ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه بالعمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية، سواء للدلتا الجديدة أو القطار الكهربائى السريع أو غيرهما من المشروعات، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالى الحالى، على أن يستكمل الباقى خلال العام المالى المقبل.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء فى تصريحات سابقة، إنَّ وزارة الكهرباء تعمل على تحسين الخدمات المقدمة وتوصيل التغذية الكهربائية لجميع المتقدمين بطلبات للحصول عليها، خاصة مع توافر القدرات الكهربائية وتنفيذ مشروعات ضخمة لتقوية شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية.

MENAFN08102023000202011048ID1107207085

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