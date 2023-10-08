((ابن سينا فارما)) تعتزم نقل ملكية مستشفى الشروق إلى ذراعها الاستثمارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى شركة ابن سينا فارما لنقل ملكية مستشفى الشروق التى استحوذت عليها العام الماضى إلى ذراعها الاستثمارية“إيه آى ام AIM” قبل نهاية العام الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إن الشركة تسير فى إجراءات نقل ملكية المستشفى إلى الذراع الاستثمارية التابعة للشركة منذ فترة، موضحة أنه تم بدء العمليات التشغيلية فى المستشفى منذ بداية العام الجاري.
وفى مايو 2022 استحوذت الشركة على مستشفى الشروق بقيمة إجمالية قدرها 430 مليون جنيه فى إطار اقتناص الفرص المتاحة فى قطاع الرعاية الصحية.
وبلغت قيمة الصفقة آنذاك نحو 430 مليون جنيه مقابل شراء الأصول العقارية والتشغيلية للمستشفى، جرى دفع 200 مليون جنيه منهم فى شكل مالى ، بينما جرى تسوية المبلغ الآخر فى ديون سابقة.
وأضافت المصادر، أن الشركة عكفت منذ الاستحواذ على استكمال البنية التحتية اللازمة وتجهيز المستشفى بالمعدات اللازمة لبدء التشغيل، الذى تم مطلع العام الجارى منذ نحو 8 أشهر.
وأكدت المصادر، أن المنصة الاستثمارية“إيه آى ام AIM” تدرس عدة فرص استثمارية خلال الفترة الحالية، وما زالت فى المراحل الأولية فى عدة فرص تتعلق بمجال توزيع الأدوية للاستفادة من تأثر المنافسين فى هذا القطاع واقتناص حصص سوقية أكبر من قطاع توزيع الادوية المصري.
ووفقًا لبيان سابق، استثمرت ابن سينا نحو 120 مليون جنيه فى شركة ((إيه آى ام)) بغرض توجيهها للشركات التابعة، والتى تتضمن ((رامب للخدمات اللوجستية))، و((ديجى لخدمات التكنولوجيا))، إلى جانب شركة للاستثمار فى مجال الرعاية الصحية.
ارتفعت أرباح شركة ابن سينا فارما بنسبة 50% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 131.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 87.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 14.69 مليار جنيه، مقابل 10.26 مليار جنيه فى النصف المقارن من العام الماضي.
احتلت شركة ابن سينا فارما، المركز الأول بين شركات توزيع الدواء فى مصر فى الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، مسجلة حصة سوقية 23.7%، بحسب بيانات شركة IQVIA.
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