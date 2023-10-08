((ابن سينا فارما)) تعتزم نقل ملكية مستشفى الشروق إلى ذراعها الاستثمارية

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة ابن سينا فارما لنقل ملكية مستشفى الشروق التى استحوذت عليها العام الماضى إلى ذراعها الاستثمارية“إيه آى ام AIM” قبل نهاية العام الجاري.

وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إن الشركة تسير فى إجراءات نقل ملكية المستشفى إلى الذراع الاستثمارية التابعة للشركة منذ فترة، موضحة أنه تم بدء العمليات التشغيلية فى المستشفى منذ بداية العام الجاري.

وفى مايو 2022 استحوذت الشركة على مستشفى الشروق بقيمة إجمالية قدرها 430 مليون جنيه فى إطار اقتناص الفرص المتاحة فى قطاع الرعاية الصحية.

وبلغت قيمة الصفقة آنذاك نحو 430 مليون جنيه مقابل شراء الأصول العقارية والتشغيلية للمستشفى، جرى دفع 200 مليون جنيه منهم فى شكل مالى ، بينما جرى تسوية المبلغ الآخر فى ديون سابقة.

وأضافت المصادر، أن الشركة عكفت منذ الاستحواذ على استكمال البنية التحتية اللازمة وتجهيز المستشفى بالمعدات اللازمة لبدء التشغيل، الذى تم مطلع العام الجارى منذ نحو 8 أشهر.

وأكدت المصادر، أن المنصة الاستثمارية“إيه آى ام AIM” تدرس عدة فرص استثمارية خلال الفترة الحالية، وما زالت فى المراحل الأولية فى عدة فرص تتعلق بمجال توزيع الأدوية للاستفادة من تأثر المنافسين فى هذا القطاع واقتناص حصص سوقية أكبر من قطاع توزيع الادوية المصري.

ووفقًا لبيان سابق، استثمرت ابن سينا نحو 120 مليون جنيه فى شركة ((إيه آى ام)) بغرض توجيهها للشركات التابعة، والتى تتضمن ((رامب للخدمات اللوجستية))، و((ديجى لخدمات التكنولوجيا))، إلى جانب شركة للاستثمار فى مجال الرعاية الصحية.

ارتفعت أرباح شركة ابن سينا فارما بنسبة 50% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 131.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 87.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 14.69 مليار جنيه، مقابل 10.26 مليار جنيه فى النصف المقارن من العام الماضي.

احتلت شركة ابن سينا فارما، المركز الأول بين شركات توزيع الدواء فى مصر فى الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، مسجلة حصة سوقية 23.7%، بحسب بيانات شركة IQVIA.