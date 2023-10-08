((النيل)) لمستحضرات التجميل تستثمر 10 ملايين جنيه لإنشاء مصنع للمكملات الغذائية

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة النيل لمستحضرات التجميل استثمار 10 ملايين لإنشاء مصنع للمكملات الغذائية بمنطقة العصافرة الصناعية بمحافظة الدقهلية.

قال أسامة الغريب، رئيس الشركة، إن الشركة تعاقدت مع شركات صينية لاستيراد خطوط الإنتاج ومن المرتقب وصولها قبل نهاية العام الجارى على أن يتم التشغيل والإنتاج خلال الربع الأول من 2024.

أضاف لـ ((البورصة)) أن 100% من مدخلات تصنيع المكملات الغذائية تستورد من الهند وإندونيسيا وماليزيا، وتسعى الشركة إلى تأمين مخزونها من الخامات قبل التشغيل حتى تضمن الشركة توريد الكميات المستهدف التعاقد عليها محليًا وتصديريًا.

تأسست شركة النيل لمستحضرات التجميل عام 2011، وتمتلك مصنعًا متخصص فى تصنيع جميع منتجات العناية بالبشرة والشعر، وتسعى إلى أن تكون أحد أكبر الشركات المنتجة للمكملات الغذائية فى مصر.

لفت إلى أن المصنع الحالي يعتمد على 90% خامات مستوردة وتواجه الشركة تحديات كبيرة فى استيراد احتياجاتها من الأسواق الخارجية عقب تصاعد أزمة الدولار.

ذكر أن توافر بعض الزيوت الطبيعية محلياً مثل زيت الزيتون وزيت الجاجوبا يرفع الأعباء عن الشركات ويفتح الباب لدخول شركات جديدة للقطاع.

لفت إلى أن الشركة تصدر 30% من إنتاجها لعدد من الدول العربية والأفريقية والخليجية وبالتحديد السعودية واليمن والعراق.

استكمل أن التصدير للدول الأفريقية يعتمد على نظام الصفقات المتكافئة عن طريق توريد الشركات المصرية منتجات نهائية من مستحضرات التجميل واستيراد خامات تصنيع ويرجع ذلك إلى توافر الخامات الطبيعة مثل زيت جوز الهند، وزبدة الشيا.