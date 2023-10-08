((النيل)) لمستحضرات التجميل تستثمر 10 ملايين جنيه لإنشاء مصنع للمكملات الغذائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة النيل لمستحضرات التجميل استثمار 10 ملايين لإنشاء مصنع للمكملات الغذائية بمنطقة العصافرة الصناعية بمحافظة الدقهلية.
قال أسامة الغريب، رئيس الشركة، إن الشركة تعاقدت مع شركات صينية لاستيراد خطوط الإنتاج ومن المرتقب وصولها قبل نهاية العام الجارى على أن يتم التشغيل والإنتاج خلال الربع الأول من 2024.
أضاف لـ ((البورصة)) أن 100% من مدخلات تصنيع المكملات الغذائية تستورد من الهند وإندونيسيا وماليزيا، وتسعى الشركة إلى تأمين مخزونها من الخامات قبل التشغيل حتى تضمن الشركة توريد الكميات المستهدف التعاقد عليها محليًا وتصديريًا.
تأسست شركة النيل لمستحضرات التجميل عام 2011، وتمتلك مصنعًا متخصص فى تصنيع جميع منتجات العناية بالبشرة والشعر، وتسعى إلى أن تكون أحد أكبر الشركات المنتجة للمكملات الغذائية فى مصر.
لفت إلى أن المصنع الحالي يعتمد على 90% خامات مستوردة وتواجه الشركة تحديات كبيرة فى استيراد احتياجاتها من الأسواق الخارجية عقب تصاعد أزمة الدولار.
ذكر أن توافر بعض الزيوت الطبيعية محلياً مثل زيت الزيتون وزيت الجاجوبا يرفع الأعباء عن الشركات ويفتح الباب لدخول شركات جديدة للقطاع.
لفت إلى أن الشركة تصدر 30% من إنتاجها لعدد من الدول العربية والأفريقية والخليجية وبالتحديد السعودية واليمن والعراق.
استكمل أن التصدير للدول الأفريقية يعتمد على نظام الصفقات المتكافئة عن طريق توريد الشركات المصرية منتجات نهائية من مستحضرات التجميل واستيراد خامات تصنيع ويرجع ذلك إلى توافر الخامات الطبيعة مثل زيت جوز الهند، وزبدة الشيا.
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