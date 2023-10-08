((السلام للحاصلات الزراعية)) تستهدف زيادة صادراتها إلى 130 مليون جنيه بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة السلام الدولية للحاصلات الزراعية تحقيق صادرات بقيمة 130 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، بدعم من تكثيف المشاركة فى المعارض الدولية والتوسع فى المساحات المزروعة لزيادة الطاقة الإنتاجية.

قال أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إجمالى القيمة التصديرية للشركة تتراوح بين 100 و110 ملايين جنيه حاليًا بكميات تصل إلى 13 ألف طن من البطاطس والفاصوليا البيضاء والبصل ومن المرتقب أن تتضاعف تلك الكمية العام المقبل.

اضاف منصور لـ“البورصة” إن الشركة تعاقدت مع مستوردين أوروبيين على هامش معرض“فروت اتراكشن” الذى عقد فى العاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضى ومن المستهدف أن تبدأ الشركة فى تصدير البطاطس والبصل والفاصوليا البيضاء يناير المقبل.

أشار إلى أن الشركة تمتلك مساحات أراض كبيرة مزروعة بالحاصلات الزراعية المختلفة، وتسعى خلال الفترة المقبلة إلى التعاقد مع مزراعى الأنواع التى تصدرها الشركة بالإضافة إلى تأجير مساحات جديدة ضمن خطة التطوير المستهدفة.

ذكر أن الشركة تمتلك ألف فدان بمزارع مستقبل مصر مزروعة بالبطاطس، يصدر 80% من الإنتاج والباقى يطرح فى السوق المحلى.

وأوضح أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة لصادرات الحاصلات الزراعية فى إسبانيا وجزر الكنارى ودول البلقان وإيطاليا واليونان وهولندا وبعض الدول الأفريقية.

تأسست شركة السلام الدولية عام 1994، وتتخصص فى تصدير كل المحاصيل الزراعية لدول الاتحاد الأوروبى والدول العربية وأفريقيا وروسيا.

كتب – أحمد غنيم: