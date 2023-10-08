((السلام للحاصلات الزراعية)) تستهدف زيادة صادراتها إلى 130 مليون جنيه بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة السلام الدولية للحاصلات الزراعية تحقيق صادرات بقيمة 130 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، بدعم من تكثيف المشاركة فى المعارض الدولية والتوسع فى المساحات المزروعة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
قال أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إجمالى القيمة التصديرية للشركة تتراوح بين 100 و110 ملايين جنيه حاليًا بكميات تصل إلى 13 ألف طن من البطاطس والفاصوليا البيضاء والبصل ومن المرتقب أن تتضاعف تلك الكمية العام المقبل.
اضاف منصور لـ“البورصة” إن الشركة تعاقدت مع مستوردين أوروبيين على هامش معرض“فروت اتراكشن” الذى عقد فى العاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضى ومن المستهدف أن تبدأ الشركة فى تصدير البطاطس والبصل والفاصوليا البيضاء يناير المقبل.
أشار إلى أن الشركة تمتلك مساحات أراض كبيرة مزروعة بالحاصلات الزراعية المختلفة، وتسعى خلال الفترة المقبلة إلى التعاقد مع مزراعى الأنواع التى تصدرها الشركة بالإضافة إلى تأجير مساحات جديدة ضمن خطة التطوير المستهدفة.
ذكر أن الشركة تمتلك ألف فدان بمزارع مستقبل مصر مزروعة بالبطاطس، يصدر 80% من الإنتاج والباقى يطرح فى السوق المحلى.
وأوضح أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة لصادرات الحاصلات الزراعية فى إسبانيا وجزر الكنارى ودول البلقان وإيطاليا واليونان وهولندا وبعض الدول الأفريقية.
تأسست شركة السلام الدولية عام 1994، وتتخصص فى تصدير كل المحاصيل الزراعية لدول الاتحاد الأوروبى والدول العربية وأفريقيا وروسيا.
كتب – أحمد غنيم:
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