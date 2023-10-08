شركات الأغذية تحاول إنقاذ هوامش ربحيتها من ((أنياب)) التضخم

تعمل شركات الأغذية المدرجة فى البورصة المصرية على حلول مبتكرة لزيادة مبيعاتها، وإنقاذ هوامش ربحيتها من التآكل بفعل التضخم الذى بلغ مستويات قياسية فى مصر خلال الآونة الأخيرة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر ارتفاع التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية إلى 37.4% فى أغسطس الماضى من 36.5% فى يوليو من العام الجارى.

وعلى أساس شهرى، ارتفعت الأسعار فى أغسطس 1.6%، انخفاضاً من 1.9% فى يوليو.

وبالرغم من الأزمات المتوالية من نقص العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج، وتراجع القوى الشرائية التى تتفاقم مع تزايد التضخم، وفى ظل تلك التداعيات استطاعت الشركة تحقيق نتائج أعمال إيجابية لتسجل أغلب الشركات زيادة فى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وتوقع المحللون، أن يواجه القطاع بعض التحديات؛ بسبب ضعف الطلب المحلى؛ نتيجة معدلات التضخم المرتفعة، لكنَّ الشركات تحاول أن تجد بعض الحلول من خلال تصدير منتجاتها أو توفير منتجات متنوعة لجذب شرائح مختلفة من العملاء، وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة.

وأشارت مارينا ويليام، المحلل المالى للقطاع الاستهلاكى فى شركة ((فاروس لتداول الأوراق المالية))، إلى الأداء الجيد لشركات الأغذية فى النصف الأول من العالم الحالى بشكل عام، ولكن الربع الثانى شهد انخفاضاً فى هوامش الربح؛ بسبب الزيادة فى تكاليف الإنتاج مقابل الانخفاض فى حجم المبيعات، أما فى الربع الأول فبعض الشركات تأثرت سلباً بالتعويم، والبعض الآخر استطاع أن يعوض الخسائر أو لم يتأثر بشكل كبير.

وتوقعت ويليام أداءً إيجابياً لشركات القطاع، خلال النصف الثانى من العام الجارى، أو مشابهاً له لحد بعيد، موضحة أن أحجام مبيعات شركات الأغذية، خلال العام الجارى، من الممكن أن تكون أقل من العام الماضى.

وأضافت أن بعض الشركات اتجهت للصادرات لمواجهة أزمة نقص العملة الصعبة، وعلى رأسها شركتا ((جهينة)) و((إيديتا))، موضحة أن كل الشركات ليست قادرة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، مثل منتجات الألبان والجبنة البيضاء، التى يتركز الطلب عليها محلياً، وربما يتسع للدول المجاورة مثل السودان.

وقالت إنَّ حجم المبيعات فى السوق المصرى بدأ فى الانخفاض، وخاصة فى قطاعات الدواجن والألبان، ولكن استطاعت بعض الشركات أن تستفيد من تلك الأزمة، وتزيد من حجم مبيعاتها، من خلال توفيرها منتجات بديلة للمنتجات المستوردة بسعر أرخص.

ووفقاً لبيانات مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة على موقعه الإلكترونى، فإنَّ قطاع الصناعات الغذائية يمثل 14%من إجمالى صادرات مصر، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى استيعابه 23.3% من القوى العاملة فى البلاد، ويوفر نحو 7 ملايين فرصة عمل.

وحققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية زيادة خلال عام 2022 بنسبة 0.5%، بمقدار 22 مليون دولار لتصل إلى 4.124 مليار دولار بنهاية العام ذاته، وفقاً لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وقال هشام حمدى، محلل القطاع الاستهلاكى بشركة ((نعيم للوساطة فى الأوراق المالية))، إنَّ قطاع الأغذية يمر بعدة تحديات، أهمها تأثره بشكل كبير بارتفاع تكلفة المواد الخام، وخاصة سلعتى السكر والقمح؛ بسبب الارتفاع الشديد فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ونقص فى كمية الدولار المتاح لتلك الشركات لإدارة عملياتها، بالإضافة إلى زيادة الأسعار العالمية، ما أدى إلى نقص الكمية المعروضة من تلك الخامات.

وأضاف أن اللجوء إلى التصدير قادر على حل العديد من المشكلات؛ حيث يمكن أن يوفر عملة أجنبية للشركات ليعوض نقص الدولار فى البنوك، ولكنه ليس طوق النجاة للخروج من الأزمة بشكل كلى، وبالفعل لجأت العديد من الشركات الكبرى فى القطاع للتصدير مثل ((جهينة))، والتى تمثل الصادرات 6% من حجم مبيعاتها، و((إيديتا))؛ حيث تمثل الصادرات 8%، و((عبورلاند)) التى ما زالت فى بداية نشاطها التصديرى، وخصصت وحدة كاملة لإدارة عمليات التصدير.

وأشار إلى الانخفاض العام فى حجم المبيعات؛ بسبب معدلات التضخم المرتفعة، ما قلل من استهلاك العملاء، وأدى إلى ضعف أداء الشركات الصغيرة، وعدم قدرتها على المحافظة على حصتها السوقية، مقابل زيادة الحصة السوقية للشركات الكبيرة القادرة على التأقلم مع الأوضاع بشكل أفضل.

وأكد تأثر الشركات المدرجة فى البورصة فى النصف الأول من العام الحالى بزيادة أسعار التكلفة، خاصة فى الربع الثانى من 2023؛ بسبب سعر الصرف بالرغم من قيام العديد من الشركات بزيادة أسعار منتجاتها، موضحاً أن الزيادة فى التكلفة غلبت الزيادة فى الأسعار، والتى من شأنها أن تؤثر على أعمال الشركة بالسلب، ولذلك بدأت الشركة فى زيادات تدريجية للأسعار لتفادى تلك الأزمة.

وجاءت ((المنصورة للدواجن)) فى مقدمة الشركات التى حققت طفرة فى أرباحها فى النصف الأول من العام الحالى؛ حيث ازدادت الأرباح بمعدل 851%، مقارنة بالفترة المناظرة، ويأتى ذلك بسبب زيادة مبيعاتها بنسبة 86%، وتنويع الشركة مصادر دخلها ما بين نشاطة التسمين والأمهات، وهو ما لم تقم به الشركة فى السنوات السابقة.

وحصدت ((الدلتا للسكر)) الصدارة بين الشركات فى قيمة الأرباح؛ حيث بلغت أرباحها فى الفترة من يناير إلى يونيو 2023 1.088 مليار جنيه مقارنة 544 مليون جنيه فى الفترة المناظرة، ووصلت إيراداتها إلى 3.53 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام السابق، وأرجعت الشركة السبب فى زيادة الأرباح إلى عدة عوامل، أهمها قدرتها على بيع منتجاتها فى بداية موسم الإنتاج، والذى أدى إلى توفر السيولة فى رصيدها وعدم اللجوء إلى السحب على المكشوف، وبالتالى انخفاض فوائد المديونية، وزيادة المساحة المتعاقد عليها من محصول بنجر السكر.

كتبت ـ مرام أشرف: