منتجو المواد الغذائية يستعدون لمبادرة خفض الأسعار

تستعد الشركات خاصة فى مجال الصناعات الغذائية الأساسية للمشاركة فى المبادرة التى أعلنت الحكومة إطلاقها الأسبوع الحالى لخفض أسعار السلع.

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة مجلس الوزراء تستهدف خفض أسعار بعض السلع ما بين 15 إلى 25% حسب نوع السلعة ومساهمة المكون الأجنبى بها.

وأشار إلى أن مجموعة السلع تشمل الفول، والعدس، والسكر، والزيوت، والألبان، والمكرونة، والجبنة البيضاء.

وقال مصدر بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بعد تيسيرات الإفراج والحوافز المقدمة ستتابع الحكومة خروج المنتج من المصنع وحتى وصوله للمستهلك النهائى، وستزيد من دورها الرقابى من خلال أجهزتها المعنية، وسيعاقب القانون كل من يحاول الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

لفت إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع هيئات الموانئ وشركات الملاحة لإلغاء ما يسدد من أرضيات وغرامات تأخير.

وقال محمد معوض، رئيس شركة مضارب البحيرة للأرز، إن المحافظين ومديريات التموين أبلغوا الشركات بضرورة خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل فى دراسة خفض سعر الأرز المعبأ بنسبة كسر 5% من 27 جنيهًا للكيلو إلى 24 جنيها، مع ذكر السعر على العبوة، وأنهم فى انتظار معرفة آلية تطبيق المبادرة وإطلاقها من قبل مجلس الوزراء.

أوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طالبت الشركات التابعة لها بعدم التكالب على شراء الأرز فى الوقت الحالى لعدم رفع الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار الأرز الشعير تتشهد ارتفاعًا، إذ يسجل سعر الطن عريض الحبة 16 ألف جنيها والطن رفيع الحبة 14.5 ألف جنيه.

وقال مصدر بشركة طنطا للزيوت والصابون، إن الشركة ستقدم تخفيض على عبوة الزيت 800 مل بنحو 7 جنيهات لتُباع بسعر 40 جنيها فى مقابل 47 جنيها بجانب طرح كميات أكبر تصل إلى ألفى طن شهريًا فى مقابل 500 طن حاليًا.

قال السيد بسيونى، المدير التنفيذى لشركة أرما للزيوت، إن الشركة تدرس التخفيضات التى يمكن أن تقدمها من خلال المبادرة التى أعلن عنها مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.

أشار إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه مع ممثلى القطاعات، والشركات المختلفة أبرز المعوقات التى تواجههم والتى تتمثل فى صعوبة تدبير العملة خاصة فى بعض المنتجات التى تعتمد على خامات مستوردة.

أضاف أنه سيتم التنسيق الكامل بين البنك المركزى، وتلك الشركات لتدبير الدولار، وسيتم طرح كميات كبيرة من السلع بالسعر العادل للمستهلكين، مع وضع سعر استرشادى للسلع.

وقال إنه سيتم إعلان أسعار السلع على أرفف السلاسل التجارية، ونقاط العرض المختلفة، وستقدم الشركات الفواتير الضريبية الخاصة بالسلعة التى توردها، وذلك لتفعيل الدور الرقابى من الجهات المختلفة، ومحاسبة المخالفين.

أشار إلى أن أسعار بعض السلع التى يتم إنتاجها محليًا مثل الأرز، والسكر الذى تم تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتى منه، شهدت ارتفاعات غير مبررة.

أوضح بسيونى أن مجلس الوزراء وعد الشركات بتذليل أى معوقات فى سبيل تقليل التكاليف بما يدعم خفض الأسعار متوقعًا الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال الأسبوع الجارى.

وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية الأسبوع الماضى.

قال محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن آليات السوق من تتحكم به، ووفرة المعروض تضغط على انخفاض الأسعار والتى تأتى من خلال توفير المكون الدولارى من قبل الحكومة بسعره الرسمى لأى خام أجنبى داخل السلع والمنتجات الغذائية، وهذه ضمن جوانب مبادرة الحكومة لخفض الأسعار والتى سيعلن عنها رئيس الوزراء الأسبوع الحالى.

أضاف لـ”البورصة” أن توفير المكون الدولارى بسعره الرسمى يخفض أسعار السلع والمنتجات بنسب تصل إلى 30%، بجانب مجموعة إجراءات أخرى ستتخذها الحكومة بهدف تحقيق الوفرة والحيادية ومنع الاحتكار والشفافية.

أوضح أن المبادرة تستهدف السلع والمنتجات الغذائية المستوردة، بينما المحلية لا يوجد به مشكلات حيث الارتفاعات التى شهدتها بعض الخضروات كانت بسبب فرق العروات ومن ثم تعود لطبيعتها.

أشار إلى أنه تم الاتفاق على اجتماع رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزى خلال الاجتماع على تسريع وتيرة الإفراج أكثر مما كانت عليه، بهدف توفير الخامات للمستوردين والشركات بصفر أرضيات وغرامات والتى استفادت منها شركات ملاحة أجنبية منذ بداية أزمة نقص السيولة الدولارية، بجانب حوافز أخرى ستقدم لشركات الصناعات الغذائية لتخفيض سعر المنتج.