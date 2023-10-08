مصادر: قيمة حصة الحكومة فى بنك الإسكندرية بين 150 و175 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
علمت“البورصة”، أن التقييم المبدئى لحصة وزرارة المالية فى بنك الاسكندرية البالغة نحو 20% يصل تقييمها المبدئى ما بين 150 و175 مليون دولار.
وأضافت المصادر، أن مفاوضات استحواذ مجموعة انتيسا سان باولو على حصة وزارة المالية فى بنك الاسكندرية والذى تمتلك فيه المجموعة نحو 80% بدأت منذ فبراير الماضى، متوقعة إتمام الصفقة الربع الأول من العام المقبل 2024.
وأوضحت، ان الصفقة فى انتظار التقييم النهائى، والاتفاق على القيمة النهائية للصفقة لإتمام عملية البيع بهدف توفير سيولة دولارية، مشيرة غلى أن عملية تسديد قيمة الصفقة سيكون بالدولار.
وتابعت، قضية الطعن التى قدمت على خصخصة بنك الاسكندرية لم يعد لها أساس بعد قيام الحكومة بإصدار قانون يمنع أى طرف آخر غير المشاركين فى صفقة ما من الطعن فى عقود البيع أو الاستثمار التى توقعها الدولة.
وبنك الإسكندرية، هو أول بنك حكومى يتم خصخصته، وأعادت المجموعة الإيطالية شراء حصة مؤسسة التمويل الدولية فى البنك البالغة 9.75% فى 2020، مقابل 162 مليون دولار فيما تبلغ حصة وزارة المالية 20%.
كشفت وثيقة حكومية أطلعت عليها ((البورصة))، عزم الحكومة المصرية التخارج من 20% من مساهمة وزارة المالية فى بنك الإسكندرية وتنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفقة تخارج الدولة من مساهماتها فى شركة ((فودافون مصر)) لصالح مستثمر استراتيجى، قبل يونيو 2024.
وأضافت الوثيقة أن الحكومة تستهدف جمع 5 مليارات دولار من أكتوبر وحتى يونيو 2024 من خلال الصفقات المذكورة إلى جانب الانتهاء خطة لطرح شركة القناة للرباط وأنوار السفن فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى، وطرح إحدى محطات الكهرباء خلال نفس المدى الزمنى، مع ترسية 3 محطات تحلية لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية سبتمبر الجارى.
و”انتيسا سان باولو” مجموعة مصرفية فى إيطاليا وتقدم خدماتها للأفراد والشركات من خلال نموذج أعمال فى إدارة الثروات وتقديم الاستشارات، مع التركيز بصورة كبيرة على التكنولوجيا الرقمية والمالية فى تطبيقاتها، ومنتجاتها المصرفية الخاصة فى مجال إدارة الأصول والتأمين.
وتتمتع المجموعة المصرفية الإيطالية انتيسا سان باولو بتواجد دولى كبير، ويبلغ عدد فروعها 5200 فرع، كما يبلغ عدد عملائها 20.2 مليون عميل حول العالم، وذلك على مستوى 12 دولة فى أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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