مصادر: قيمة حصة الحكومة فى بنك الإسكندرية بين 150 و175 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > علمت“البورصة”، أن التقييم المبدئى لحصة وزرارة المالية فى بنك الاسكندرية البالغة نحو 20% يصل تقييمها المبدئى ما بين 150 و175 مليون دولار.

وأضافت المصادر، أن مفاوضات استحواذ مجموعة انتيسا سان باولو على حصة وزارة المالية فى بنك الاسكندرية والذى تمتلك فيه المجموعة نحو 80% بدأت منذ فبراير الماضى، متوقعة إتمام الصفقة الربع الأول من العام المقبل 2024.

وأوضحت، ان الصفقة فى انتظار التقييم النهائى، والاتفاق على القيمة النهائية للصفقة لإتمام عملية البيع بهدف توفير سيولة دولارية، مشيرة غلى أن عملية تسديد قيمة الصفقة سيكون بالدولار.

وتابعت، قضية الطعن التى قدمت على خصخصة بنك الاسكندرية لم يعد لها أساس بعد قيام الحكومة بإصدار قانون يمنع أى طرف آخر غير المشاركين فى صفقة ما من الطعن فى عقود البيع أو الاستثمار التى توقعها الدولة.

وبنك الإسكندرية، هو أول بنك حكومى يتم خصخصته، وأعادت المجموعة الإيطالية شراء حصة مؤسسة التمويل الدولية فى البنك البالغة 9.75% فى 2020، مقابل 162 مليون دولار فيما تبلغ حصة وزارة المالية 20%.

كشفت وثيقة حكومية أطلعت عليها ((البورصة))، عزم الحكومة المصرية التخارج من 20% من مساهمة وزارة المالية فى بنك الإسكندرية وتنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفقة تخارج الدولة من مساهماتها فى شركة ((فودافون مصر)) لصالح مستثمر استراتيجى، قبل يونيو 2024.

وأضافت الوثيقة أن الحكومة تستهدف جمع 5 مليارات دولار من أكتوبر وحتى يونيو 2024 من خلال الصفقات المذكورة إلى جانب الانتهاء خطة لطرح شركة القناة للرباط وأنوار السفن فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى، وطرح إحدى محطات الكهرباء خلال نفس المدى الزمنى، مع ترسية 3 محطات تحلية لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية سبتمبر الجارى.

و”انتيسا سان باولو” مجموعة مصرفية فى إيطاليا وتقدم خدماتها للأفراد والشركات من خلال نموذج أعمال فى إدارة الثروات وتقديم الاستشارات، مع التركيز بصورة كبيرة على التكنولوجيا الرقمية والمالية فى تطبيقاتها، ومنتجاتها المصرفية الخاصة فى مجال إدارة الأصول والتأمين.

وتتمتع المجموعة المصرفية الإيطالية انتيسا سان باولو بتواجد دولى كبير، ويبلغ عدد فروعها 5200 فرع، كما يبلغ عدد عملائها 20.2 مليون عميل حول العالم، وذلك على مستوى 12 دولة فى أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.