((مستثمرى بلبيس)) تسعى لجذب 500 مليون جنيه استثمارات جديدة إلى المدينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى جمعية مستثمرى بلبيس لجذب استثمارات للمنطقة الصناعية فى المدينة، بقيمة 500 مليون جنيه، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة محليًا وخارجيًُا وتحفيز مصانع المدينة على تنفيذ توسعات جديدة.
قال عبد الله الغزالى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إجمالى الاستثمارات الكلية لمدينة بلبيس تصل إلى مليار و500 مليون جنيه ومن المستهدف وصولها 2 مليار وفق استراتيجية الجمعية للعام المقبل.
أضاف لـ“البورصة” أن استراتيجية الجمعية قائمة على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض مميزات المنطقة، وأبرزها موقعها الاستراتيجى وقربها من الموانئ التصديرية والمحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة وهى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
نوه إلى أن المستثمرين أعضاء الجمعية طالبوا الشركات الموردة للمواد الخام بإقامة مصانع فى السوق المصرى وبالتحديد فى القطاعات التى يواجهون صعوبة فى استيرادها ومن المرتق دخولهم السوق المصرى قريبًا.
أضاف ((الغزالى)) أن المنطقة الصناعية تقع على مساحة 250 فدانًا، وتضم نحو 400 مصنع بينها 200 مصنع عاملا، وعدد كبير تحت الإنشاء والباقى ما بين متعثر ومتوقف كليًا ويعمل بالمنطقة نحو 7 آلاف عامل.
ذكر ((الغزالى))، أن الجمعية أجرت حصرًا قبل فترة للوقوف على أعدد المصانع المتعثرة فى المدينة، تبين أن عددها يصل إلى 20 مصنعًا وأغلبها يرجع إلى أسباب مالية تتمثل فى تراكم المديونيات.
نوه إلى أن الجمعية تسعى إلى استكمال تشغيل مجمع الخدمات فى بلبيس لتلبية احتياجات العاملين فى المدينة العلاجية والخدمية.
ويرتكز فى مدينة بلبيس عدد كبير من الأنشطة الصناعية أبرزها الصناعات المعدنية والكهربائية والصناعات الورقية، والهندسية.
كتبت – تقى أيمن:
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