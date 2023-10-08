((مستثمرى بلبيس)) تسعى لجذب 500 مليون جنيه استثمارات جديدة إلى المدينة

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى جمعية مستثمرى بلبيس لجذب استثمارات للمنطقة الصناعية فى المدينة، بقيمة 500 مليون جنيه، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة محليًا وخارجيًُا وتحفيز مصانع المدينة على تنفيذ توسعات جديدة.

قال عبد الله الغزالى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إجمالى الاستثمارات الكلية لمدينة بلبيس تصل إلى مليار و500 مليون جنيه ومن المستهدف وصولها 2 مليار وفق استراتيجية الجمعية للعام المقبل.

أضاف لـ“البورصة” أن استراتيجية الجمعية قائمة على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض مميزات المنطقة، وأبرزها موقعها الاستراتيجى وقربها من الموانئ التصديرية والمحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة وهى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

نوه إلى أن المستثمرين أعضاء الجمعية طالبوا الشركات الموردة للمواد الخام بإقامة مصانع فى السوق المصرى وبالتحديد فى القطاعات التى يواجهون صعوبة فى استيرادها ومن المرتق دخولهم السوق المصرى قريبًا.

أضاف ((الغزالى)) أن المنطقة الصناعية تقع على مساحة 250 فدانًا، وتضم نحو 400 مصنع بينها 200 مصنع عاملا، وعدد كبير تحت الإنشاء والباقى ما بين متعثر ومتوقف كليًا ويعمل بالمنطقة نحو 7 آلاف عامل.

ذكر ((الغزالى))، أن الجمعية أجرت حصرًا قبل فترة للوقوف على أعدد المصانع المتعثرة فى المدينة، تبين أن عددها يصل إلى 20 مصنعًا وأغلبها يرجع إلى أسباب مالية تتمثل فى تراكم المديونيات.

نوه إلى أن الجمعية تسعى إلى استكمال تشغيل مجمع الخدمات فى بلبيس لتلبية احتياجات العاملين فى المدينة العلاجية والخدمية.

ويرتكز فى مدينة بلبيس عدد كبير من الأنشطة الصناعية أبرزها الصناعات المعدنية والكهربائية والصناعات الورقية، والهندسية.

كتبت – تقى أيمن: