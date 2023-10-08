Sunday, 08 October 2023 11:32 GMT

((مستثمرى بلبيس)) تسعى لجذب 500 مليون جنيه استثمارات جديدة إلى المدينة

10/8/2023 3:24:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تسعى جمعية مستثمرى بلبيس لجذب استثمارات للمنطقة الصناعية فى المدينة، بقيمة 500 مليون جنيه، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة محليًا وخارجيًُا وتحفيز مصانع المدينة على تنفيذ توسعات جديدة.

قال عبد الله الغزالى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إجمالى الاستثمارات الكلية لمدينة بلبيس تصل إلى مليار و500 مليون جنيه ومن المستهدف وصولها 2 مليار وفق استراتيجية الجمعية للعام المقبل.

أضاف لـ“البورصة” أن استراتيجية الجمعية قائمة على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض مميزات المنطقة، وأبرزها موقعها الاستراتيجى وقربها من الموانئ التصديرية والمحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة وهى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

نوه إلى أن المستثمرين أعضاء الجمعية طالبوا الشركات الموردة للمواد الخام بإقامة مصانع فى السوق المصرى وبالتحديد فى القطاعات التى يواجهون صعوبة فى استيرادها ومن المرتق دخولهم السوق المصرى قريبًا.

أضاف ((الغزالى)) أن المنطقة الصناعية تقع على مساحة 250 فدانًا، وتضم نحو 400 مصنع بينها 200 مصنع عاملا، وعدد كبير تحت الإنشاء والباقى ما بين متعثر ومتوقف كليًا ويعمل بالمنطقة نحو 7 آلاف عامل.

ذكر ((الغزالى))، أن الجمعية أجرت حصرًا قبل فترة للوقوف على أعدد المصانع المتعثرة فى المدينة، تبين أن عددها يصل إلى 20 مصنعًا وأغلبها يرجع إلى أسباب مالية تتمثل فى تراكم المديونيات.

نوه إلى أن الجمعية تسعى إلى استكمال تشغيل مجمع الخدمات فى بلبيس لتلبية احتياجات العاملين فى المدينة العلاجية والخدمية.

ويرتكز فى مدينة بلبيس عدد كبير من الأنشطة الصناعية أبرزها الصناعات المعدنية والكهربائية والصناعات الورقية، والهندسية.

كتبت – تقى أيمن:

MENAFN08102023000202011048ID1107207077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث