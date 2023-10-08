المشاط: 1.8 مليار يورو محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع فرنسا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان والصرف الصحى، والصحة، والزراعة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسى والفنى، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائى الجارية نحو 1.8 مليار يورو.

جاء ذلك على هامش لقاء جمعها بوزيرة الدولة للتعاون الإنمائى بفرنسا كريسولا زاكاروبولو، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة فى اطار زيارتها لفرنسا لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.

وثمنت“المشاط”، التعاون القائم مع الجانب الفرنسى فى تمويل مشروعات التنمية فى مصر لاسيما تطوير وتأهيل خطوط مترو الأنفاق، كما تمت مناقشة مشروعات التعاون الإنمائى المستقبلية على مستوى برامج بناء القدرات، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، والإسكان، والتربية والتعليم والتدريب المهنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المياه، والصرف الصحى، وأسواق الجملة.

وناقشت الوزيرتان المشهد الاقتصادى العالمى والتطورات المتلاحقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وتأثير تلك التطورات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مؤكدة أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة لتلك الدول.

وشهد اللقاء بحث جهود تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية والمتابعة على نتائج قمة باريس من أجل ميثاق مالى عالمى الجديد، كما تم مناقشة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع المنظمة الدولية للفرانكفونية فى العديد من مجالات التنمية.

يذكر أنه خلال عام 2022 أطلقت وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتى تأتى تحت شعار“نحو ازدهار مشترك”، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمى. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة؛ وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

وفى عام 2021 تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة فى تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية فى مصر، فى ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو ؛ بما فى ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.