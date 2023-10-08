وزير الاتصالات: إقامة مركز للإبداع للحلول الحكومية لاحتضان الشركات الناشئة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك اهتمام عالمى بقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال باعتباره يمثل انعكاسا للقدرة على الإبداع والفكر الخلاق فى مختلف التخصصات ، موضحا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة مع جهات الدولة فى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وفقا لثلاثة محاور أساسية تتضمن التدريب والتنمية البشرية، وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لاحتضان الشركات الناشئة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور عمرو طلعت خلال افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ومؤتمر“قمة تكنى” Techne Summit التى تنعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية.

حضر فعاليات الافتتاح السفير هوكان ايمسجورد سفير السويد لدى القاهرة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وطارق القاضى مؤسس قمة تكنى، والدكتورعلاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار الوزير إلى أن أن الشركات المصرية الناشئة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نجحت فى جذب استثمارات بقيمة تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار فى 2022 رغم التراجع العالمى فى حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة على مستوى العالم خلال العام الماضى من 681 مليار دولار فى 2021 إلى 445 مليار دولار فى 2022.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت فى كلمته؛ أن محور التدريب يتضمن تدريب أصحاب الشركات الناشئة وكذلك تدريب مختلف قطاعات الشباب لتوفير كفاءات تساعد رواد الأعمال فى تطوير حلول تدعم الشركات الناشئة؛ مشيرا إلى أنه تم البدء فى تعاون منذ أكثر من 3 سنوات مع إحدى الجامعات المرموقة فى الولايات المتحدة وتم توطين البرنامج بمصر لتدريب أصحاب الشركات الناشئة على إجراء دراسات اقتصادية، وكيفية وضع خطط تسويقية فعالة، بالإضافة إلى تدريب تقنى لدعم الحلول التى توفرها شركاتهم.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية“كريتيفا” لاحتضان الشركات الناشئة، واستضافة أنشطة تدريب الشركات الناشئة، وعقد محافل للتشبيك مع صناديق الاستثمار ومستثمرى المخاطر فى الشركات الناشئة، كذلك يتم استضافة الشباب بالمحافظات من مختلف الخلفيات العلمية لتدريبهم فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أن هناك 400 شركة ناشئة تم احتضانها فى هذه المراكز على مستوى الجمهورية منذ إنشائها؛ لافتا إلى أنه تم الاستعانة بخبرات عالمية لإدارة المراكز حيث تم التعاقد مع شركتين عالميتين لإدارة مركزى القاهرة والجيزة بهدف تدريب الشركات الناشئة، وتدريب 120 شاب على مهارات إدارة حاضنة الإبداع لتوطين مهارات إدارة الحاضنات التكنولوجية، واعداد مديرين لمراكز إبداع مصر الرقمية.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم البدء منذ عام 2019 فى تنفيذ خطة للتوسع فى مراكز الإبداع لزيادة أعدادها البالغ حينذاك 3 مراكز إبداع بهدف الوصول إلى مركز إبداع بكل محافظة؛ موضحا أن السيد رئيس الجمهورية كان قد افتتح 8 مراكز فى 2022 وهو ما يعكس اهتمام الدولة ببناء قدرات الشباب ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال؛ مضيفا أنه تم إنشاء 9 مراكز جديدة فى 2023، وسيتم افتتاح 5 مراكز أخرى فى المرحلة الثالثة فى 2024 للوصول إلى 25 مركزا؛ مشيرا إلى أنه تم البدء فى إنشاء الحاضنات المتخصصة حيث تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وهى مركز للبحث والتطوير والإبداع فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مزود بـ10 معامل على أعلى مستوى تقنى وأجهزة متطورة لاستضافة الشركات المتخصصة فى تطوير برامج وحلول فى مجال التكنولوجيات المساعدة، كما تم إقامة مركز الابداع للحلول الحكومية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة والذى يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة المتخصصة فى توفير حلول بمجال تقديم الخدمات الحكومية؛ وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص فى منظومة تقديم الحكومية الرقمية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم إنشاء مركز“إمحوتب” بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والذى يتيح معامل على أعلى مستوى وبرامج تصميم للدوائر الإلكترونية لمساعدة الشركات المتخصصة فى مجالى التصميم الإلكترونى والبرامج المدمجة على التوسع فى أعمالها وتطوير الحلول التى تقدمها؛ منوها إلى أنه يتم استضافة 24 شركة منهم 9 شركات عالمية بما يتيح خلق فرصة للتواصل التقنى بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى هذا المجال لتحفيز تبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم.

وتابع الدكتور عمرو طلعت أنه على صعيد تسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة؛ فقد صدر قرار منذ عام بتخفيض رأس المال المدفوع لشركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه الى 1000 جنيه؛ كما تم السماح بإنشاء الشركات عن بُعد من خلال منصة هيئة الاستثمار باستخدام التوقيع الإلكترونى، كذلك يتم العمل على تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر؛ موضحا أنه يمكن لرواد الأعمال التعاقد مع“ايتيدا” بحيث يكون مركز إبداع مصر الرقمية مقرا للشركة الافتراضية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيادة مشاركة المرأة فى مجال ريادة الأعمال من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات منها مبادرة“هى رائدة” والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدنى فى مختلف المحافظات لتنمية قدرات السيدات على إنشاء شركات وتعظيم الاستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مشيرا إلى أن نسبة السيدات العاملات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصل إلى 45%.

وخلال فعاليات المؤتمر؛ قام الدكتور عمرو طلعت بالرد على استفسار أحد الشباب من ذوى القدرات الخاصة حول كيفية الحصول على فرصة لاحتضان شركته الناشئة؛ حيث دعاه الدكتور عمرو طلعت للتوجه إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى توفر حاضنة للشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيات المساعدة لتوفير حلول لمساعدة الأشخاص ذوى القدرات الخاصة من مجابهة التحديات التى تواجههم؛ مضيفا أنه سوف يقوم بزيارة الشركة فور احتضانها داخل الأكاديمية.

وعلى هامش فعاليات“قمة تكنى”؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع السيد سفير السويد بالقاهرة؛ حيث تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد فى مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل جذب استثمارات سويدية إلى القطاع؛ كذلك تم مناقشة سبل دفع التعاون بين الشركات المصرية الناشئة ونظيرتها فى السويد، بالإضافة إلى فرص التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية.

كما قام الدكتور عمرو طلعت وسفير السويد بالقاهرة بجولة تفقدية داخل المعرض والذى يشارك به 150 عارضًا من كبرى الشركات، وشركات ناشئة مبتكرة.

جدير بالذكر أن“قمة تكنى” هى حدث دولى هام يهتم بتفعيل دور التكنولوجيا فى مختلف الصناعات وتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات فى المنطقة العربية والشرق الأوسط ومنطقة دول حوض البحر المتوسط من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها فى مختلف الصناعات.