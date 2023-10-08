انطلاق قمة تكنى 2023 لريادة الأعمال فى الإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم السبت مؤتمر“تكنى ساميت”، والذى يستمر لمدة 3 أيام لمناقشة العديد من الموضوعات حول ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتجارب والتطبيقات التكنولوجية.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إجمالى استثمارات الشركات الناشئة خلال عام 2021 بلغ نحو 680 مليار دولار على مستوى العالم، إلا أنها تراجعت خلال عام 2022 لتُسجل حوالى 445 مليار دولار، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يعد إنجازًا فى ظل إحجام مستثمرى المخاطر عن الدخول فى شركات جديدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأضاف طلعت، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحكومة تولى خلال الوقت الراهن اهتمامًا كبيرًا بتشجيع إنشاء الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، لذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا خاصا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلًا من 50 ألف جنيه، كما أنها قامت بتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر وإمكانية تسجيل مقر الشركة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية.

وقال السفير السويدى بالقاهرة، هوكان إيمسجورد، إن سفارة السويد تدعم قمة“تكنى” من خلال رعاية مسابقة ترويجية لدعم رواد الأعمال المصريين تحت شعار“التكنولوجيا المالية”، موضحًا اهتمامه بهذا القطاع لما يُقدمه من فرص للشباب كما أن السفارة تدعم مجالات أخرى مثل الشمول المالى، والتحول الرقمى، ومنصات الاستثمار، وخدمات التحويلات، وحلول التكنولوجيا التنظيمية.

وقال طارق القاضى مؤسس قمة“تكنى”:“شهدنا فى الآونة الأخيرة الحاجة الماسة لتطوير الابتكار المؤسسى، إذ تكافح العديد من الشركات الناشئة لمواجهة تحديات السوق الحقيقية، وبرغم ذلك شهدنا إنجازات بارزة لعدد من الشركات الناشئة المصرية، وزيادة رأس مالها، بالإضافة إلى نمو حصتها فى السوق”.

وتشهد النسخة التاسعة لقمة“تكنى الإسكندرية”، أكثر من 80 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل تفاعلية، تتناول أحدث الابتكارات فى مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار فى الشركات الناشئة، والتحديات التى تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال فى المنطقة، كما تستضيف أكثر من 300 متحدث، بما فى ذلك 220 مستثمرا و145 شركة ناشئة وعارضة.