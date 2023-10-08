انطلاق قمة تكنى 2023 لريادة الأعمال فى الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم السبت مؤتمر“تكنى ساميت”، والذى يستمر لمدة 3 أيام لمناقشة العديد من الموضوعات حول ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتجارب والتطبيقات التكنولوجية.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إجمالى استثمارات الشركات الناشئة خلال عام 2021 بلغ نحو 680 مليار دولار على مستوى العالم، إلا أنها تراجعت خلال عام 2022 لتُسجل حوالى 445 مليار دولار، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يعد إنجازًا فى ظل إحجام مستثمرى المخاطر عن الدخول فى شركات جديدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأضاف طلعت، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحكومة تولى خلال الوقت الراهن اهتمامًا كبيرًا بتشجيع إنشاء الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، لذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا خاصا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلًا من 50 ألف جنيه، كما أنها قامت بتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر وإمكانية تسجيل مقر الشركة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية.
وقال السفير السويدى بالقاهرة، هوكان إيمسجورد، إن سفارة السويد تدعم قمة“تكنى” من خلال رعاية مسابقة ترويجية لدعم رواد الأعمال المصريين تحت شعار“التكنولوجيا المالية”، موضحًا اهتمامه بهذا القطاع لما يُقدمه من فرص للشباب كما أن السفارة تدعم مجالات أخرى مثل الشمول المالى، والتحول الرقمى، ومنصات الاستثمار، وخدمات التحويلات، وحلول التكنولوجيا التنظيمية.
وقال طارق القاضى مؤسس قمة“تكنى”:“شهدنا فى الآونة الأخيرة الحاجة الماسة لتطوير الابتكار المؤسسى، إذ تكافح العديد من الشركات الناشئة لمواجهة تحديات السوق الحقيقية، وبرغم ذلك شهدنا إنجازات بارزة لعدد من الشركات الناشئة المصرية، وزيادة رأس مالها، بالإضافة إلى نمو حصتها فى السوق”.
وتشهد النسخة التاسعة لقمة“تكنى الإسكندرية”، أكثر من 80 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل تفاعلية، تتناول أحدث الابتكارات فى مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار فى الشركات الناشئة، والتحديات التى تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال فى المنطقة، كما تستضيف أكثر من 300 متحدث، بما فى ذلك 220 مستثمرا و145 شركة ناشئة وعارضة.
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