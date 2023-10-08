ميناء بورسعيد يستقبل 3428 سائحا على متن سفينة سياحية عملاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة الويس، السفينة السياحية العملاقة NORWEGIAN GEM (جوهرة النرويج) التى ترفع علم الباهامس، قادمة من ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2399 سائحا و 1029 فردا من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة وذلك في ظل حركة النشاط السياحي الذي يشهده ميناء بورسعيد.
وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، – فى بيان اليوم السبت- أنه يتم تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية في إطار سياحة اليوم الواحد ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم فورعودة السائحين، لتستكمل رحلتها البحرية في حوض البحر المتوسط.
وأضافت أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين في سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالميناء.
وأشار البيان إلى أن ميناء بورسعيد السياحي كان قد شهد نشاطا ملحوظا في حركة السفن السياحية خلال الأيام الماضية فقد استقبل اليخت السياحي GENESIS وعلى متنه 20 راكبا ، والسفينة السياحية NAUTTICA وعلى متنها أكثر من ألف راكب والسفينة SH. DIANA وعلى متنها 185 سائحا مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية والخطوط السياحية في موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتعتبر السفينة NORWEGIAN GEM واحدة من أشهر السفن السياحية التي تجوب العالم في رحلات بحرية منتظمة بين موانئ العالم ، وتم بناؤها في عام 2006 من قبل شركة بناء السفن الألمانية MEYER WERFT بتكلفة بلغت 700 مليون دولار أمريكي وأبحرت في عام 2007 ، وتتكون من 12 طابقا وبها 1197 غرفة لديها مجموعة واسعة من وسائل الراحة وخيارات الترفية من مطاعم ونواد وحمامات سباحة ومسرح وصالة بولينغ.
MENAFN08102023000202011048ID1107207073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.