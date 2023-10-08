ميناء بورسعيد يستقبل 3428 سائحا على متن سفينة سياحية عملاقة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة الويس، السفينة السياحية العملاقة NORWEGIAN GEM (جوهرة النرويج) التى ترفع علم الباهامس، قادمة من ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2399 سائحا و 1029 فردا من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة وذلك في ظل حركة النشاط السياحي الذي يشهده ميناء بورسعيد.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، – فى بيان اليوم السبت- أنه يتم تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية في إطار سياحة اليوم الواحد ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم فورعودة السائحين، لتستكمل رحلتها البحرية في حوض البحر المتوسط.

وأضافت أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين في سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالميناء.

وأشار البيان إلى أن ميناء بورسعيد السياحي كان قد شهد نشاطا ملحوظا في حركة السفن السياحية خلال الأيام الماضية فقد استقبل اليخت السياحي GENESIS وعلى متنه 20 راكبا ، والسفينة السياحية NAUTTICA وعلى متنها أكثر من ألف راكب والسفينة SH. DIANA وعلى متنها 185 سائحا مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية والخطوط السياحية في موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتعتبر السفينة NORWEGIAN GEM واحدة من أشهر السفن السياحية التي تجوب العالم في رحلات بحرية منتظمة بين موانئ العالم ، وتم بناؤها في عام 2006 من قبل شركة بناء السفن الألمانية MEYER WERFT بتكلفة بلغت 700 مليون دولار أمريكي وأبحرت في عام 2007 ، وتتكون من 12 طابقا وبها 1197 غرفة لديها مجموعة واسعة من وسائل الراحة وخيارات الترفية من مطاعم ونواد وحمامات سباحة ومسرح وصالة بولينغ.