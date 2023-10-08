بدء تشغيل خدمات الحى السكنى الثالث فى العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحى السكنى الثالث (R3) فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يضم نحو 24.1 ألف وحدة سكنية.
واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حول الأعمال التنفيذية بالحى السكنى الثالث“كابيتال ريزيدانس”، مشيرا إلى أن مساحة الحى تبلغ 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة على 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنيا مختلطا، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بها 674 وحدة سكنية.
وتجول رئيس الوزراء فى أرجاء مشروع الحى السكنى الثالث، وشاهد نماذج للفيلات والتاون هاوس، واطلع على موقف الأعمال التى تم تنفيذها بالعمارات السكنية، والطرق الداخلية، وأعمال الميادين، كما شاهد مبانى المنطقة المركزية بالحى السكنى الثالث (الواحة).
وخلال تواجده بالحى السكنى الثالث، حرص رئيس الوزراء على أن يشهد تشغيل المركز النموذجى لخدمات قطاع الأحوال المدنية، ومكتب البريد، معلنا افتتاحهما للجمهور، حيث شرح الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرية مكونات المكتب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين به.
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