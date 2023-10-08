بدء تشغيل خدمات الحى السكنى الثالث فى العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحى السكنى الثالث (R3) فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يضم نحو 24.1 ألف وحدة سكنية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حول الأعمال التنفيذية بالحى السكنى الثالث“كابيتال ريزيدانس”، مشيرا إلى أن مساحة الحى تبلغ 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة على 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنيا مختلطا، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بها 674 وحدة سكنية.

وتجول رئيس الوزراء فى أرجاء مشروع الحى السكنى الثالث، وشاهد نماذج للفيلات والتاون هاوس، واطلع على موقف الأعمال التى تم تنفيذها بالعمارات السكنية، والطرق الداخلية، وأعمال الميادين، كما شاهد مبانى المنطقة المركزية بالحى السكنى الثالث (الواحة).

وخلال تواجده بالحى السكنى الثالث، حرص رئيس الوزراء على أن يشهد تشغيل المركز النموذجى لخدمات قطاع الأحوال المدنية، ومكتب البريد، معلنا افتتاحهما للجمهور، حيث شرح الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرية مكونات المكتب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين به.