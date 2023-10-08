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الحكومة تجهز لتسويق وحدات جاردن سيتى الجديدة - جريدة البورصة

10/8/2023 3:24:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجهز الحكومة لبدء تسويق وحدات الحى السكنى الخامس“جاردن سيتى الجديدة” فى العاصمة الإدارية.

وخلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية، تجول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بالحى السكنى الخامس R5“جاردن سيتى الجديدة”.

وتفقد رئيس الوزراء الأعمال بالحى السكنى الخامس؛ للوقوف على سير العمل فى تشطيب واجهات العمارات والوحدات السكنية وأعمال تنسيق الموقع، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، كما كلف بسرعة البدء فى تسويق هذه الوحدات المتميزة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى أن الحى السكنى الخامس“جاردن سيتى الجديدة”، بالعاصمة الإدارية، تبلغ مساحته 885 فدانًا، وتم الانتهاء من كامل أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ويضم الحى 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.

وخلال جولته بحى جاردن سيتى الجديدة، تابع رئيس الوزراء أعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للعمارات، كما تابع تنفيذ أعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للفيلات، وقال وزير الإسكان: من المقرر الانتهاء من تنفيذ الواجهات بنهاية العام الجارى.

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