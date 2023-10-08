الحكومة تجهز لتسويق وحدات جاردن سيتى الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجهز الحكومة لبدء تسويق وحدات الحى السكنى الخامس“جاردن سيتى الجديدة” فى العاصمة الإدارية.
وخلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية، تجول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بالحى السكنى الخامس R5“جاردن سيتى الجديدة”.
وتفقد رئيس الوزراء الأعمال بالحى السكنى الخامس؛ للوقوف على سير العمل فى تشطيب واجهات العمارات والوحدات السكنية وأعمال تنسيق الموقع، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، كما كلف بسرعة البدء فى تسويق هذه الوحدات المتميزة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى أن الحى السكنى الخامس“جاردن سيتى الجديدة”، بالعاصمة الإدارية، تبلغ مساحته 885 فدانًا، وتم الانتهاء من كامل أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ويضم الحى 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.
وخلال جولته بحى جاردن سيتى الجديدة، تابع رئيس الوزراء أعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للعمارات، كما تابع تنفيذ أعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للفيلات، وقال وزير الإسكان: من المقرر الانتهاء من تنفيذ الواجهات بنهاية العام الجارى.
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