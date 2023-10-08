البورصة العقارية بوابة دخول مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلى - جريدة البورصة

سرَّعت البورصة المصرية خطوات تدشين سوق تداول الحصص العقارية ((البورصة العقارية)) بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل، بهدف إدماج الثروة العقارية فى سوق المال للاستفادة من زخم نمو القطاع العقارى فى تنشيط سوق المال، وتحويل الأصول العقارية إلى أوراق مالية يتم تداولها لتندرج ضمن مشروع أكبر لرقمنة الثروة العقارية.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ بدء سوق تداول الحصص العقارية ينتظر اعتماد مجلس الوزراء تعديلات المواد الخاصة بإشهار العقار بالإيداع فى قانون 27 لعام 2018 والخاص بتنظيم بعض أحكام الشهر العقارى، ومن ثم إقرارها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابعت أن من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية، ومن ثم تأسيس بورصة عقارية، على أن يتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع يتم تحديده بنظام المزاد بقيمة اسمية استرشادية يتم تحديدها من قِبل خبير تقييم عقارى معتمد من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتم التسوية من قِبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية. وأوضحت المصادر، أن المشترى سيقوم بدفع جزء من قيمة العقار؛ نسبة يتم تحديدها كضمانة لعملية الشراء حال عقد المزاد، ومن الممكن أن يتم التداول فى أكثر من يوم خلال الأسبوع فى مرحلة لاحقة.

ولفتت إلى أن أهم الشروط الواجب توافرها فى العقار محل التداول، أن يكون مسجلاً بالشهر العقارى بغرض تجارى أو إدارى وذلك لضمان أن يكون العقار مُدراً للعائد، وله مدير استثمار، ويجرى حالياً العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قِبل وزارة العدل ممثلة فى الشهر العقارى، كما يجرى إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.

وقال مصدر حكومى، إنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس اشتراط التأمين على العقارات محل التداول بحماية حاملى الحصص من المخاطر غير التجارية، بالإضافة إلى اشتراط تعيين مدير للاستثمار العقارى بهدف تعظيم العوائد على حملة الحصص.

وأجمع خبراء السوق المصرى على أن بورصة تداول الحصص العقارية ستكون بمثابة آلية جديدة للاستثمار فى العقارات فى سوق منظم، كما أنها ستصبح باباً جديداً لتصدير العقار بصورة أيسر وأسرع، لتتكامل مع الصناديق العقارية فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى.

وقال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى، إنَّ وجود منصة تداول الحصص العقارية سيخلق فرصاً واعدة بقطاع العقارات المصرى، وسيغنى المطورين عن آليات التمويل العقارى، وسيصبح مصدر تمويل منخفض التكلفة.

وأضاف أن البورصة العقارية ستكون بوابة للعملة الصعبة إذا تم ترويج قوى لها مع إمكانية دخول مجال البورصات العقارية بالأسواق المحيطة.

وأكد محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أنَّ منصة التداول العقارى ستقوم بإنعاش القطاع العقارى، وجذب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى تسهيل عملية البيع والشراء على العقارات، لا سيما تنشيط السوق الثانوى.

وأضاف أنها ستصب فى مصلحة شركات التطوير التى ستزيد بلا شك من حجم المبيعات والنمو بالقطاع العقارى، بما يسهم فى تنظيمه.

وتابع أنها ستصبح مصدراً للتمويل العقارى، ما يساعد الشركات على التوسع، مؤكداً أهمية أن تكون المعايير والشروط ملائمة مع الظروف الاقتصادية للبلاد.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد بالجمعية، إنَّ وجود بورصة تداول عقارية فى مصر سينشط ملف التصدير العقارى، بما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية للقطاع العقارى.

وأكد ضرورة وجود شركات متخصصة لإدارة العقارات التى ستصبح محل تداول بالسوق، حتى تكون مستوفية جميع الشروط التى تمثل عوامل جذب للمستثمرين، وتضاهى الأسواق الخارجية فى تلك التجربة.

وأشار إلى أن البورصة العقارية والصناديق العقارية أدوات تكاملية، ولكن لا بد من مراعاة ضرورة النظر فى القوانين واللوائح المنظمة للصناديق العقارية، وإجراء التعديلات عليها لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، لافتاً إلى أن الإطار الضريبى يحتاج إلى بعض التعديلات، كما يجب التسريع من إجراءات التأسيس؛ لأنها تستغرق وقتاً طويلاً.

وأضاف أن فكرة إنشاء بورصة عقارية تشجع المستثمرين على زيادة الاستثمار فى القطاع العقارى، فضلاً عن وجود مصدر واحد للمعلومات يتيح للمستثمر الأجنبى التعرف على بيئة الاستثمار فى مصر.

وأوضح أيمن سامى، مدير ((JLL)) للاستشارات العقارية، أنه لا توجد مشكلة فى الطلب على العقارات بالسوق المحلى، ووجود منصة تداول العقارات ستكون جيدة، وتصب فى مصلحة القطاعات غير السكنية على وجه الخصوص لا سيما التجاري، والإدارى، والطبى التى تحتاج بطبيعتها إلى تمويلات كبيرة للتنفيذ.

وأضاف أن لديها عدة مزايا؛ أبرزها أنها تسمح لعدد أكبر من العملاء بالاستثمار فى الأصول، حسب نطاق المخاطر المناسب لهم، كما أنها توفر السيولة المالية لشركات التطوير العقارى.

وقال أندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة ديماند للتطوير العقارى وإدارة المشروعات، إن وجود بورصة تداول عقارات فى مصر تأخر كثيراً، خاصة أنها موجودة فى الأسواق الخارجية منذ مدة طويلة وتوفر سيولة قوية للمطورين العقاريين.

وأوضح أن أكثر من 75% من المطورين العاملين بالسوق يعانون أزمة السيولة المالية، وفكرة إنشاء بورصة عقارية قد تكون أنسب الحلول لمشكلة التمويل العقارى؛ نظراً إلى دورها فى إمكانية شراء وحدات وبيعها لاحقاً أو تأجيرها للعملاء.

وتابع أن القطاع العقارى يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية؛ نظراً إلى أنه يمثل 20% من إجمالى الناتج القومى، ويتبعه أكثر من 100 صناعة.

وتابع قائلاً: ((نحن بحاجة ضرورية فى الوقت الحالى لتسريع وتيرة إنشاء صناديق وبورصة عقارية؛ نظراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة عمرانية كبيرة وغير مسبوقة من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة، وطرح العديد من المشروعات، ما يستلزم خلق آليات تمويلية قوية للمطورين؛ لكى تساعدهم على الاستمرارية بالسوق، وعدم الخروج منه)).

وأكد أهمية وجود جهة رقابية تتابع عمل البورصة العقارية، بالإضافة إلى توافر بنية تشريعية قوية تحمى حقوق العملاء.

قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إنَّ منصة التداول العقارية ستسهم فى تصدير العقار فيما بعد، ولكنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت؛ نظراً إلى عدة خطوات تتمثل فى رقم موحد للعقارات، ووجود سجل وغيرها من الإجراءات.

وأضافت أنها ستنعكس إيجابياً على السوق العقارى من خلال إنعاش أحجام المبيعات، وتوفير السيولة للتوسع، لا سيما إعادة تنظيم الأسعار فى السوق العقارى المصرى الذى يعانى التفاوت السعرى، ما يسهم فى تحسين أداء الشركات العقارية.

ولفتت إلى أنها ستسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمار فى القطاع العقارى؛ نظراً إلى زيادة الطلب على أسهم الشركات العقارية المدرجة فى البورصة، بالإضافة إلى تنويع الاستثمارات لتقديمها فرصاً للمستثمرين فى مجموعة متنوعة من الممتلكات العقارية فى مصر، وتخلق آليات استثمارية متنوعة فى محافظ المتعاملين.