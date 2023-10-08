بيانات حكومية تتوقع إنخفاض إنتاج الأرز بكوريا الجنوبية بمقدار 2.1% في عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات حكومية بكوريا الجنوبية أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز في البلاد بمقدار 2.1% على أساس سنوي في عام 2023 بسبب تقلص مساحة حقول الأرز.

ووفق ما ذكرت اليوم السبت وكالة الانباء الكورية (يونهاب) من المرجح أن يصل إنتاج الأرز للبلاد إلى 3.68 ملايين طن هذا العام بالمقارنة مع 3.76 ملايين طن في العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة من دائرة الإحصاء.

وقالت دائرة الإحصاء إن التراجع جاء في الوقت الذي تقدر فيه المساحة الإجمالية لحقول الأرز بنحو 7,080 كيلومتر مربع هذا العام، بانخفاض 2.6% عن عام 2022.

وتشجع كوريا الجنوبية مزارعي الأرز على التحول إلى محاصيل بديلة، كجزء من استراتيجيتها لإدارة العرض وتحقيق استقرار الأسعار.

وذكرت دائرة الإحصاء أنه بسبب الظروف الجوية المواتية من المتوقع أن يصل الإنتاج لكل 10 أفدنة من الأراضي إلى 520 كيلوغراما، بزيادة 0.5% على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يكون إقليم جولا الجنوبي أكبر منتج للأرز لهذا العام بـ 728 ألف طن، ويليه إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي بـ 720 ألف طن، وإقليم جولا الشمالي بـ 575 ألف طن.

ويعد الأرز غداء أساسيا للكوريين، لكن استهلاكه ظل ينخفض باطراد في العقود الأخيرة بسبب التغييرات في النظام الغذائي بشكل أساسي.

أ.ش.أ