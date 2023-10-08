بيانات حكومية تتوقع إنخفاض إنتاج الأرز بكوريا الجنوبية بمقدار 2.1% في عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات حكومية بكوريا الجنوبية أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز في البلاد بمقدار 2.1% على أساس سنوي في عام 2023 بسبب تقلص مساحة حقول الأرز.
ووفق ما ذكرت اليوم السبت وكالة الانباء الكورية (يونهاب) من المرجح أن يصل إنتاج الأرز للبلاد إلى 3.68 ملايين طن هذا العام بالمقارنة مع 3.76 ملايين طن في العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة من دائرة الإحصاء.
وقالت دائرة الإحصاء إن التراجع جاء في الوقت الذي تقدر فيه المساحة الإجمالية لحقول الأرز بنحو 7,080 كيلومتر مربع هذا العام، بانخفاض 2.6% عن عام 2022.
وتشجع كوريا الجنوبية مزارعي الأرز على التحول إلى محاصيل بديلة، كجزء من استراتيجيتها لإدارة العرض وتحقيق استقرار الأسعار.
وذكرت دائرة الإحصاء أنه بسبب الظروف الجوية المواتية من المتوقع أن يصل الإنتاج لكل 10 أفدنة من الأراضي إلى 520 كيلوغراما، بزيادة 0.5% على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن يكون إقليم جولا الجنوبي أكبر منتج للأرز لهذا العام بـ 728 ألف طن، ويليه إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي بـ 720 ألف طن، وإقليم جولا الشمالي بـ 575 ألف طن.
ويعد الأرز غداء أساسيا للكوريين، لكن استهلاكه ظل ينخفض باطراد في العقود الأخيرة بسبب التغييرات في النظام الغذائي بشكل أساسي.
أ.ش.أ
MENAFN08102023000202011048ID1107207069
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