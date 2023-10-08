النقد الدولي يؤيد وقف حصول الدول الإفريقية على قروض مقابل الموارد الطبيعية

MENAFN - Al-Borsa News) أيد صندوق النقد الدولي بقوة دعوة مجموعة بنك التنمية الأفريقي الدول في أفريقيا على التوقف عن الحصول على القروض المعتمدة على ضمانات من مواردها الطبيعية.

جاء ذلك خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا برئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا في أبيدجان بكوت ديفوار، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس صندوق النقد الدولي مقر البنك منذ إنشائه عام 1964.

وقال أديسينا إن“القروض المدعومة بالموارد الطبيعية غير شفافة ومكلفة وتجعل تسوية الديون صعبة”، محذرا من أنه إذا استمر هذا الاتجاه“فسيكون ذلك كارثة على أفريقيا”.

وقالت جورجييفا إن فريق الإدارة العليا للصندوق“سيجري تقييما شاملا وسنأتي بصوت قوي لنقول للدول ألا تفتح المجال للقروض الجشعة والاستعبادية” ، وقالت إن هذه القضية ستتم مناقشتها أيضًا في المؤتمر العالمي للديون السيادية الذي يضم الدائنين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص والدول المقترضة.

ويشارك في رئاسة المؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة مجموعة العشرين، وانضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين في سبتمبر كعضو دائم.

وكانت جورجييفا في طريقها إلى مراكش بالمغرب لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت آخر مرة في أفريقيا قبل 50 عامًا.

وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي أنها تزور أفريقيا في وقت تحمل فيه القارة الكثير من الأمل لتحقيق نمو أكثر ديناميكية في العالم، وأضافت“نحن نركز في كثير من الأحيان على التحديات التي تواجهها القارة لأن تأثير تغير المناخ هنا يكون أكثر حدة، حيث يتضخم عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والديون.. لكننا نريد أيضا التركيز على الفرص المتاحة في أفريقيا لحقيقة بسيطة وهي أن رؤوس الأموال تقع في الشمال ويوجد عدد كبير من الشباب في الجنوب، وخاصة هنا في أفريقيا، وما لم نشيد جسرا لتدفق رأس المال إلى حيث تشتد الحاجة إليه، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة أكبر”.

من جهته؛ أشاد أديسينا بالجهود الجريئة التي بذلتها رئيسة صندوق النقد الدولي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2021، لدعم الاقتصاد العالمي من خلال تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.

وحصلت أفريقيا التي يزيد عدد سكانها على 1.2 مليار نسمة على نحو 33 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يمثل 5 في المائة فقط من إجمالي المخصصات، وهي أصغر حصة بين مختلف مناطق العالم.

ويواصل بنك التنمية الأفريقي قيادة المحادثات وتطوير النماذج التي من شأنها أن تسمح بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، فيما تستطيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تستثمر وتعظم هذه الأموال بما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف القيمة الأصلية لها.

وأعرب أديسينا عن شكره لصندوق النقد الدولي على عمله مع فريق بنك التنمية الأفريقي بشأن مبادرة يمكن أن تسمح بتوجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وقال أديسينا:“قمنا بالتعاون مع بنك التنمية لدول الأمريكتين بتطوير نموذج يعادل حالة الأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي، وإذا قمتهم بضخ 5 مليارات دولار من خلال البنك، فسنستخدم قدراتنا في تعظيم هذا الأصل المالي لينتج 20 مليار دولار من التمويل الجديد لأفريقيا”.

وقال رئيس البنك إن هذه المبادرة ستوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لدول أفريقيا حيث لا تزال ديون ما بعد الوباء تمثل تحديًا كبيرًا.

وتابع“إن الأمر أكثر خطورة بالنسبة للدول منخفضة الدخل المكونة لنافذة الإقراض الميسرة للبنك؛ صندوق التنمية الأفريقي، كما أنهم الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ في العالم.”

وقالت جورجييفا التي أيدت علنًا مبادرة البنك بشأن حقوق السحب الخاصة، إن المؤسستين ستواصلان العمل معًا لإيجاد طرق لنشر حقوق السحب الخاصة كرأس مال مختلط.

ويحظى اقتراح حقوق السحب الخاصة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بدعم القادة الأفارقة وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كما أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي بمبادرة البنك، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي، لإنشاء آلية أفريقية للسلامة المالية لحماية القارة من الصدمات الخارجية مثل تأثير كوفيد-19.

ووفقا لأديسينا، فإن“أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي لا تملك شبكة أمان ضد الصدمات، على العكس من أوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط”.

وأيد الاتحاد الأفريقي مقترح مجموعة بنك التنمية الأفريقي بشأن هذه الآلية خلال قمته في فبراير 2022.

ومنذ عام 1969، قدمت حقوق السحب الخاصة شريان حياة بالغ الأهمية لأفقر دول العالم وأكثرها هشاشة. ولكن اليوم، تسعى العديد من الدول بشدة إلى إيجاد المزيد من الحلول التمويلية لمواجهة مجموعة متزايدة من التحديات؛ ويشمل ذلك التعافي من الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، وتكاليف معالجة تغير المناخ، والأزمات الغذائية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان قد حظي اقتراح إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال البنك الأفريقي للتنمية بدعم كبير.

ويواصل الزعماء الأفارقة التحدث بصوت موحد، ويكثفون الدعوات لتوجيه جزء من حقوق السحب الخاصة من خلال البنك الأفريقي للتنمية.

أ.ش.أ