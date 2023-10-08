أفريكسم بنك: معرض التجارة البينية الإفريقية بمصر منصة باتجاه تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك) كانايو أواني“إن معرض التجارة البينية الإفريقية الذي تستضيفه القاهرة في الفترة بين 9 – 15 نوفمبر المقبل بمركز المنارة للمؤتمرات يسعى إلى تجميع المصدرين والمستوردين، والمستثمرين الأفارقة في مكان واحد مع تعريفهم بفرص الاستثمار بكل أنحاء القارة الإفريقية”، مؤكدة أن المعرض منصة باتجاه تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

وأشارت أواني – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أن المعرض الذي تستضيفه القاهرة للمرة الثانية بعد استضافة دورته الأولى عام 2018 يهدف إلى التعامل مع المشكلة الرئيسية التي تحول دون تعزيز التجارة البينية الإفريقية وهي نقص الوصول إلى معلومات الأسواق؛ فالتجار لا يعرفون ما تنتجه وتصنعه الدول الأخرى، وقواعد التجارة بها، وهذا هو السبب وراء انخفاض معدلات التجارة الإفريقية، فالمعرض منصة لتجميع البائعين والمشترين في مكان واحد ليتصلوا ببعضهم البعض ويبرمون الصفقات، والهدف هو أن تصبح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فاعلة وناجحة.

وفيما يتعلق بالاتفاقات والصفقات التجارية المتوقعة من هذا المعرض؛ ذكرت أن الهدف هو 43 مليار دولار من الصفقات التجارية، ويمكننا بالفعل أن نرى التأثير والنمو؛ فخلال المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية في مصر عام 2018 تم تحقيق صفقات بقيمة 32 مليار دولار، وفي النسخة الثانية التي عقدت في ديربان بجنوب إفريقيا عام 2021، تم إبرام اتفاقات تجارية بقيمة 42 مليار دولار، ونستهدف خلال هذه الدورة أن يضم المعرض المزيد من المنتجات، فهذا المعرض الإفريقي يزداد زخما عما قبله في كل انعقاد له”.

ولفتت إلى أنه في إطار مساعي“أفريكسم بنك” لتطوير هذا المعرض الذي يعقد كل عامين؛ أطلق العام الماضي برنامجا بعنوان“المشتري”؛ حيث بدأ في تتبع نمط المشتريات في إفريقيا لنجد أن كثيرا من الناس يستقلون رحلات الطيران من نيجيريا باتجاههم نحو الصين مرورا بمصر، من أجل استيراد بعض السلع، ورصد أن هؤلاء لديهم الإمكانية المالية لاستيراد السلع، ويمكنهم عوضا عن ذلك استيراد بدائل أخرى صنعت في إفريقيا، لذا تمت دعوتهم للمعرض من أجل تفقد الفرص التي يقدمها العارضون، وبالتالي فإن المشترين الذين يذهبون لبلاد أخرى ربما يقبلون على إبرام صفقات الشراء للعديد من السلع الإفريقية والمواد الخام، وتجد السلع الإفريقية أسواقا لها بداخل القارة”.

وتابعت أن (أفريكسم بنك) يقدم أيضا برنامجا للأفارقة في دول المهجر؛ حيث يسعى من خلاله إلى دمج سكان دول الشتات من الأفارقة بداخل هذا البرنامج، حيث بدأ بتحرير الاستثمارات بين إفريقيا ودول الكاريبي لأنها تقوم على السكان من الأصول الإفريقية، وأطلقت الدورة الأولى لهذا المنتدى قبل عام، وما حاولنا فعله اليوم يندرج ضمن إطار السعي لحشد المشاركين من أنحاء القارة الإفريقية، حيث دعونا مجتمع رجال الأعمال في مصر ليجتمعوا مع البعثات الدبلوماسية للدول الإفريقية.

أ.ش.أ