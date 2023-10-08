المركزي الصيني يضيف سيولة عبر عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 27.86 مليار دولار أمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم السبت، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 200 مليار يوان (حوالي 27.86 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

أ.ش.أ