Sunday, 08 October 2023 11:30 GMT

المركزي الصيني يضيف سيولة عبر عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 27.86 مليار دولار أمريكي

10/8/2023 3:24:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم السبت، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 200 مليار يوان (حوالي 27.86 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

أ.ش.أ

MENAFN08102023000202011048ID1107207066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث