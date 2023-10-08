المركزي الصيني يضيف سيولة عبر عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 27.86 مليار دولار أمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم السبت، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 200 مليار يوان (حوالي 27.86 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
أ.ش.أ
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