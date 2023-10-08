انخفاض مؤشر أسعار الشحن السائب الساحلي في الصين في أغسطس الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها بورصة شانغهاي للشحن البحري أن مؤشر أسعار الشحن السائب الساحلي في الصين انخفض بنسبة 1.39% على أساس شهري في أغسطس الماضي.
وأضافت البورصة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أن مؤشر الأسعار المركب للشحن السائب الساحلي، الذي يقيس تكاليف النقل في سوق الشحن الساحلي، بلغ 937.54 نقطة.
وخلال الفترة المذكورة، شهد المؤشر الفرعي للفحم انخفاضا ملحوظا بنسبة 2.57%، يليه المؤشران الفرعيان للمعادن الخام والحبوب، اللذان انخفضا بنسبة 0.98% و0.9% على التوالي.
وخلافا لاتجاه الانكماش، سجل مؤشر أسعار النفط المكرر زيادة بنسبة 2.87% عن الشهر الأسبق.
وأظهرت البيانات أيضا أن المؤشر الفرعي للنفط الخام ظل ثابتا على أساس شهري في أغسطس الماضي.
وبدأت بورصة شانغهاي للشحن البحري إصدار المؤشر في عام 2001 بتوجيه من وزارة النقل لتعكس بشكل كامل التقلبات في سوق النقل الساحلي الصيني.
أ.ش.أ
MENAFN08102023000202011048ID1107207065
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