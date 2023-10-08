انخفاض مؤشر أسعار الشحن السائب الساحلي في الصين في أغسطس الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها بورصة شانغهاي للشحن البحري أن مؤشر أسعار الشحن السائب الساحلي في الصين انخفض بنسبة 1.39% على أساس شهري في أغسطس الماضي.

وأضافت البورصة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أن مؤشر الأسعار المركب للشحن السائب الساحلي، الذي يقيس تكاليف النقل في سوق الشحن الساحلي، بلغ 937.54 نقطة.

وخلال الفترة المذكورة، شهد المؤشر الفرعي للفحم انخفاضا ملحوظا بنسبة 2.57%، يليه المؤشران الفرعيان للمعادن الخام والحبوب، اللذان انخفضا بنسبة 0.98% و0.9% على التوالي.

وخلافا لاتجاه الانكماش، سجل مؤشر أسعار النفط المكرر زيادة بنسبة 2.87% عن الشهر الأسبق.

وأظهرت البيانات أيضا أن المؤشر الفرعي للنفط الخام ظل ثابتا على أساس شهري في أغسطس الماضي.

وبدأت بورصة شانغهاي للشحن البحري إصدار المؤشر في عام 2001 بتوجيه من وزارة النقل لتعكس بشكل كامل التقلبات في سوق النقل الساحلي الصيني.

أ.ش.أ