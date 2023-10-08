12.35 مليار دولار حجم الإنفاق على أنشطة السياحة في مهرجان شانغهاي الـ34 للسياحة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مديرية الثقافة والسياحة في بلدية شانغهاي بشرقي الصين، إن مهرجان شانغهاي الـ34 للسياحة الذي استمر على مدار 20 يوماً، عزز الاستهلاك ودفع السياحة في المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أنه خلال مهرجان السياحة الذي استمر خلال الفترة ما بين 16 سبتمبر الماضي إلى 6 أكتوبر الجاري، سجلت شانغهاي أكثر من 38.46 مليون رحلة وزيارة سياحية، بإجمالي 88.66 مليار يوان (حوالي 12.35 مليار دولار أمريكي) تم إنفاقها على أنشطة متعلقة بالسياحة، بزيادة 13.5 في المائة على أساس سنوي.

وعلى مدار الفترة المذكورة، بلغ معدل إشغال الفنادق في شانغهاي 59 في المائة، بزيادة 5 نقاط مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال فانج شي تشونج، مدير الثقافة والسياحة في شانغهاي، إن المهرجانات والمعارض والمسابقات الثقافية والسياحية الدولية التي أُقيمت في شانغهاي عززت الاستهلاك بشكل كبير وساعدت في تعزيز تنمية شانغهاي كمركز استهلاك دولي ووجهة سياحية مشهورة عالمياً.

أ.ش.أ