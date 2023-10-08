12.35 مليار دولار حجم الإنفاق على أنشطة السياحة في مهرجان شانغهاي الـ34 للسياحة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مديرية الثقافة والسياحة في بلدية شانغهاي بشرقي الصين، إن مهرجان شانغهاي الـ34 للسياحة الذي استمر على مدار 20 يوماً، عزز الاستهلاك ودفع السياحة في المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أنه خلال مهرجان السياحة الذي استمر خلال الفترة ما بين 16 سبتمبر الماضي إلى 6 أكتوبر الجاري، سجلت شانغهاي أكثر من 38.46 مليون رحلة وزيارة سياحية، بإجمالي 88.66 مليار يوان (حوالي 12.35 مليار دولار أمريكي) تم إنفاقها على أنشطة متعلقة بالسياحة، بزيادة 13.5 في المائة على أساس سنوي.
وعلى مدار الفترة المذكورة، بلغ معدل إشغال الفنادق في شانغهاي 59 في المائة، بزيادة 5 نقاط مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال فانج شي تشونج، مدير الثقافة والسياحة في شانغهاي، إن المهرجانات والمعارض والمسابقات الثقافية والسياحية الدولية التي أُقيمت في شانغهاي عززت الاستهلاك بشكل كبير وساعدت في تعزيز تنمية شانغهاي كمركز استهلاك دولي ووجهة سياحية مشهورة عالمياً.
أ.ش.أ
MENAFN08102023000202011048ID1107207064
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