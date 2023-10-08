الفيدرالي: البيانات القادمة ستحدد قرار البنك بشأن الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند الجمعة، إن بيانات التوظيف خلال الشهر الماضي لم تغير وجهة نظرها بشأن مرونة سوق العمل، مشيرة إلى أن البيانات القادمة ستحدد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقالت“لوريتا ميستر” خلال مقابلة مع شبكة“سي إن إن”:“تظهر البيانات في التقرير الجديد أنه سوق عمل قوي، لكننا رأينا أيضًا أن نمو الأجور قد تباطأ قليلاً”.

وأضافت“ميستر”:“ما رأيناه في الاقتصاد هو أنه كان مرنًا للغاية، والنمو الاقتصادي كان قويًا بشكل لافت للنظر، ومع ذلك ما زلنا نحرز تقدمًا بشأن التضخم”.

وأوضحت صانعة السياسات:“نحن في الأساس عند أو بالقرب من ذروة حملة التشديد، والسؤال الرئيسي هو إلى متى يجب على الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لإعادة التضخم إلى 2% بحلول نهاية عام 2025”.

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