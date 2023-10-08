الفيدرالي: البيانات القادمة ستحدد قرار البنك بشأن الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند الجمعة، إن بيانات التوظيف خلال الشهر الماضي لم تغير وجهة نظرها بشأن مرونة سوق العمل، مشيرة إلى أن البيانات القادمة ستحدد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقالت“لوريتا ميستر” خلال مقابلة مع شبكة“سي إن إن”:“تظهر البيانات في التقرير الجديد أنه سوق عمل قوي، لكننا رأينا أيضًا أن نمو الأجور قد تباطأ قليلاً”.
وأضافت“ميستر”:“ما رأيناه في الاقتصاد هو أنه كان مرنًا للغاية، والنمو الاقتصادي كان قويًا بشكل لافت للنظر، ومع ذلك ما زلنا نحرز تقدمًا بشأن التضخم”.
وأوضحت صانعة السياسات:“نحن في الأساس عند أو بالقرب من ذروة حملة التشديد، والسؤال الرئيسي هو إلى متى يجب على الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لإعادة التضخم إلى 2% بحلول نهاية عام 2025”.
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