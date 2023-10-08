باتروشيف: إرسال الحبوب الروسية إلى أفريقيا سيبدأ في غضون شهر

MENAFN - Al-Borsa News) نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الزراعة دميتري باتروشيف قوله إن موسكو ستبدأ إرسال شحناتها من الحبوب إلى دول أفريقية في غضون شهر أو ستة أسابيع.

وذكرت إنترفاكس نقلا عن الوزير“نحن الآن في مرحلة استكمال جميع الوثائق. أعتقد أن الشحنات ستبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء أفارقة في يوليو تموز إنه سيمنحهم عشرات الآلاف من أطنان الحبوب على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وهي عقوبات قال إنها تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة.

وذكر بوتين في قمة روسية أفريقية آنذاك“سنكون مستعدين لتقديم ما بين 25 ألف و50 ألف طن من الحبوب مجانا لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة”.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعهده ذلك بأنه“حفنة من التبرعات”.

وانسحبت روسيا في يوليو تموز من اتفاق استمر عاما سمح لأوكرانيا بشحن حبوبها من موانئ البحر الأسود. وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب عالميا.

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