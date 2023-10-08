أمريكا توجه استثمارات القطاع الخاص في مشاريع المعادن شديدة الأهمية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الولايات المتحدة الكشف عن شبكة من الشركات الخاصة للمساعدة في تحفيز الاستثمار في 15 مشروعاً عالمياً للمعادن شديدة الأهمية التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد أكثر أماناً للمعادن الرئيسية. سيكون التحالف، الذي يضم شركات تعدين وتكنولوجيا، بمثابة مصادر للمعلومات والاستثمار لشراكة أمن المعادن، التي تضم 14 دولة تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

تجتمع هذه الدول، إلى جانب بعض الدول المنتجة الكبرى، في لندن يوم 10 أكتوبر لمناقشة كيفية تمويل مشاريع المعادن شديدة الأهمية، فضلاً عن المخاوف البيئية. وسوف ينصب التركيز على المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

قال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، أثناء مؤتمر صحفي في لندن يوم الخميس:“لا يمكن لأي دولة أن تنفذ ذلك بمفردها”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى توجيه استثمارات شركات القطاع الخاص في 15 مشروعاً عبر خمس قارات، تتراوح بين الاستخراج والمعالجة، تشمل مشروعاً في المملكة المتحدة، قال عنه فرنانديز :“إنه مشروع واعد للغاية ونحن حريصون على دعمه”، رافضاً الإدلاء بأي تفاصيل.

مواجهة الصين

يمثل تشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار جزءاً مهماً من هدف الشراكة المتمثل في توجيه الاستثمار الأجنبي إلى قطاع يوفر المواد الخام الضرورية للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية التي تدعم الجهود المبذولة للتحول إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

وتركز الولايات المتحدة ودول أخرى أيضاً على تأمين سلسلة توريد الموارد الضرورية للتصنيع المتقدم، ولكن تظل الصين تهيمن عليها بالكامل تقريباً، والتي تسيطر على معظم سوق معالجة المعادن وتكريرها مثل الكوبالت والليثيوم وغيرها من العناصر الأرضية النادرة.

وقعت الولايات المتحدة اتفاقية بشأن المعادن شديدة الأهمية مع اليابان في وقت سابق من هذا العام تسمح للمركبات الكهربائية التي تستخدم المواد التي تم جمعها أو معالجتها في اليابان بأن تكون مؤهلة للحصول على حوافز بموجبقانون خفض التضخم الأميركي، وتتفاوض على إبرام صفقات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حسبما ذكر فرنانديز. وقال:“نجري حالياً محادثات مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهذه المحادثات مكثفة، ومستمرة”.

أرقام