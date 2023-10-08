يوفنتوس يعتزم جمع تمويل بـ212 مليون دولار بعد خسائر سنوية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“يوفنتوس فوتبول كلب” (Juventus Football Club SpA) السعي إلى جمع تمويل جديد بقيمة 200 مليون يورو (212 مليون دولار) من مساهميه، بعد إعلان النادي الإيطالي العريق خسارة سنوية أخرى.

خسر النادي 123.7 مليون يورو (131 مليون دولار) خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو، ويتوقع أن تتجاوز خسارة الفصل الأول ثلث رأسماله، وفقاً لما جاء في بيان أصدره النادي في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.

لتعويض الخسائر، وافقت الشركة على أن يكون مصدر تمويل زيادة رأس المال هو شركة“إكسور” (Exor NV) المملوكة لعائلة أنييلي، والتي تملك حصة 64% في“يوفنتوس”.

“الخطوة اتُّخذت لدعم تحقيق أهداف الخطة، وتأخذ في حسبانها -في العامين الماليين الماضي والحالي- الآثار الناجمة عن نتائج الإيرادات الرياضية الإيطالية والعالمية”، بحسب البيان.

كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد عاقب“يوفنتوس” هذا العام بسبب مخالفات محاسبية، بخصم نقاط من ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ما أدى إلى عدم مشاركة النادي في البطولات المربحة، مثل دوري أبطال أوروبا.

اقتصاد الشرق