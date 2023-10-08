يوفنتوس يعتزم جمع تمويل بـ212 مليون دولار بعد خسائر سنوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“يوفنتوس فوتبول كلب” (Juventus Football Club SpA) السعي إلى جمع تمويل جديد بقيمة 200 مليون يورو (212 مليون دولار) من مساهميه، بعد إعلان النادي الإيطالي العريق خسارة سنوية أخرى.
خسر النادي 123.7 مليون يورو (131 مليون دولار) خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو، ويتوقع أن تتجاوز خسارة الفصل الأول ثلث رأسماله، وفقاً لما جاء في بيان أصدره النادي في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.
لتعويض الخسائر، وافقت الشركة على أن يكون مصدر تمويل زيادة رأس المال هو شركة“إكسور” (Exor NV) المملوكة لعائلة أنييلي، والتي تملك حصة 64% في“يوفنتوس”.
“الخطوة اتُّخذت لدعم تحقيق أهداف الخطة، وتأخذ في حسبانها -في العامين الماليين الماضي والحالي- الآثار الناجمة عن نتائج الإيرادات الرياضية الإيطالية والعالمية”، بحسب البيان.
كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد عاقب“يوفنتوس” هذا العام بسبب مخالفات محاسبية، بخصم نقاط من ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ما أدى إلى عدم مشاركة النادي في البطولات المربحة، مثل دوري أبطال أوروبا.
اقتصاد الشرق
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