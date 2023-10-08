مصادر لـ الأنباء التجارة تغلق شركة تجهيزات غذائية تعد وجبات فاسدة

الوجبات مكونة من لحوم وأجبان ودبس رمان منتهية الصلاحية منذ أغسطس الماضي



عاطف رمضان

علمت «الأنباء» من مصادر، أن مفتشين من إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أغلقوا مقر ومخزن شركة تجهيزات غذائية بعد أن تم ضبطها تقوم بإعداد وجبات غذائية فاسدة كانت جاهزة ومعدة للاستخدام والعرض والبيع للمطاعم والجمهور.

وأوضحت المصادر أن الوجبات مكونة من لحوم وأجبان بأنواعها ومن دبس الرمان وجميعها فاسدة ومنتهية الصلاحية منذ أغسطس الماضي،

كما أن اللحوم المجمدة كانت مجهوله المنشأ والمصدر، ولا تحمل أي بيانات تجارية وعليها مظاهر عفن ظاهري واضحة وتجهز منها وجبات «كباب» و«تكة» و«ريش» ووجبات غذائية متنوعة غيرها، وبذلك يكون المخالف قد مارس الغش التجاري في اللحوم والأجبان المنتهية الصلاحية.