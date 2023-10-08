مدير معهد القضاء كرم القضاة الأميركيين المشاركين في مؤتمر المبادئ القضائية وتطبيقاتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
اختتم مؤتمر المبادئ القضائية وتطبيقاتها الذي عقده معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب تطوير ومساعدة وتدريب النيابة العامة في الخارج والتابع لوزارة العدل الأميركية.
وفي ختام المؤتمر قام مدير المعهد المستشار هاني الحمدان يرافقه القاضي جيسون كورلي المستشار القانوني المقيم لوزارة العدل الأميركية بتوزيع الشهادات على المشاركين، كما قاموا أيضا بتوزيع الشهادات على المحاضرين في المؤتمر، وهم: القاضي بيتر براي، القاضي جورج س. هانكس، والقاضي فيرناندو رودريغيز.
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