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مدير معهد القضاء كرم القضاة الأميركيين المشاركين في مؤتمر المبادئ القضائية وتطبيقاتها

10/8/2023 3:23:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
اختتم مؤتمر المبادئ القضائية وتطبيقاتها الذي عقده معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب تطوير ومساعدة وتدريب النيابة العامة في الخارج والتابع لوزارة العدل الأميركية.
وفي ختام المؤتمر قام مدير المعهد المستشار هاني الحمدان يرافقه القاضي جيسون كورلي المستشار القانوني المقيم لوزارة العدل الأميركية بتوزيع الشهادات على المشاركين، كما قاموا أيضا بتوزيع الشهادات على المحاضرين في المؤتمر، وهم: القاضي بيتر براي، القاضي جورج س. هانكس، والقاضي فيرناندو رودريغيز.

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