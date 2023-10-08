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راشد العدواني سفيرا لدى روسيا وزياد الأنبعي في تشيلي وطلال المنصور بالبرازيل

10/8/2023 3:23:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية، ونص المرسوم على:
مادة أولى
ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين اسم كل من:
1 - د.راشد حماد العدواني - سفيرا للكويت لدى روسيا الاتحادية.
2 - زياد إبراهيم الأنبعي - سفيرا للكويت لدى جمهورية تشيلي.
3 - طلال راشد المنصور - سفيرا للكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
4 - أحمد عبدالرحمن الشريم - سفيرا للكويت لدى جمهورية سنغافورة.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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