راشد العدواني سفيرا لدى روسيا وزياد الأنبعي في تشيلي وطلال المنصور بالبرازيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية، ونص المرسوم على:
مادة أولى
ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين اسم كل من:
1 - د.راشد حماد العدواني - سفيرا للكويت لدى روسيا الاتحادية.
2 - زياد إبراهيم الأنبعي - سفيرا للكويت لدى جمهورية تشيلي.
3 - طلال راشد المنصور - سفيرا للكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
4 - أحمد عبدالرحمن الشريم - سفيرا للكويت لدى جمهورية سنغافورة.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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