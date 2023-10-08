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الإعلام تعديل رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية 3000 دينار للسينما و2000 لإصدار صحيفة يومية

10/8/2023 3:23:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا بتعديل رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام. وجاء في القرار:
مادة أولى: يرفع نشاط البيع بالتجزئة للكتب المستعملة - رمز النشاط (477410) من الجدول رقم 2 الملحق بالقرار الوزاري رقم 832 لسنة 2022 المشار إليه.
مادة ثانية: يدرج نشاط البيع بالتجزئة للكتب المستعملة - رمز النشاط (477410) ضمن الأنشطة الإعلامية لدى وزارة الإعلام، ويضاف برقم (7) إلى البند رابعا من المادة (19) من القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار إليه.
مادة ثالثة: تحدد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وفق الجدول المرفق بهذا القرار، ويلغى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2023 المشار إليه.


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