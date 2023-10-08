الإعلام تعديل رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية 3000 دينار للسينما و2000 لإصدار صحيفة يومية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا بتعديل رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام. وجاء في القرار:
مادة أولى: يرفع نشاط البيع بالتجزئة للكتب المستعملة - رمز النشاط (477410) من الجدول رقم 2 الملحق بالقرار الوزاري رقم 832 لسنة 2022 المشار إليه.
مادة ثانية: يدرج نشاط البيع بالتجزئة للكتب المستعملة - رمز النشاط (477410) ضمن الأنشطة الإعلامية لدى وزارة الإعلام، ويضاف برقم (7) إلى البند رابعا من المادة (19) من القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار إليه.
مادة ثالثة: تحدد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وفق الجدول المرفق بهذا القرار، ويلغى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2023 المشار إليه.
MENAFN08102023000130011022ID1107207051
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.