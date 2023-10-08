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الكويت فازت بمنصب النائب الثاني للجنة الدائمة للإذاعة باتحاد الإذاعات العربية

10/8/2023 3:23:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
فازت الكويت بمنصب النائب الثاني للجنة الدائمة للإذاعة في اتحاد الإذاعات العربية، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لإذاعات الدول العربية في تونس، حيث انتظمت انتخابات الهيئة الجديدة للجنة في مقر اتحاد اذاعات الدول العربية والتي فازت في ختامها اذاعة الكويت بمنصب النائب الثاني لرئيس اللجنة ممثلة بمدير ادارة البرنامج العام بالإذاعة سعد الفندي.
وقال مدير ادارة البرنامج العام بالإذاعة سعد الفندي في تصريح صحافي: تمت تزكيتنا من قبل جميع رؤساء الهيئات الاذاعية العربية في اجتماع اللجنة الدائمة للإذاعة بهذا المنصب، وأجمع الحضور على استحقاق الكويت لهذا المنصب، وأشادوا بشفافية وموضوعية معايير الاختيار، وعبروا عن تقديرهم لما حققه الاعلام الكويتي من نقلة نوعية مهمة.

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