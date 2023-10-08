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الخالد يوجه بقبول المتقدمين بطلب للحصول على إجازة دراسية في الإطفاء

10/8/2023 3:23:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت قوة الإطفاء العام، أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتشجيعا لمنتسبي القوة لاستكمال تحصيلهم العلمي وفق النظم والشروط المنظمة للائحة الإجازات الدراسية، وجّه بقبول جميع المتقدمين بطلب للحصول على إجازة دراسية. وقالت «الإطفاء» إن هذه المبادرة جاءت حرصا على تشجيع الكوادر البشرية وتعزيز إمكانات قوة الإطفاء العام وتطبيقا للخطة المعدة سابقا لدعم الكوادر البشرية من منتسبي القوة وحثهم على التطور المهني والعملي في مجال عملهم بتخصصات علوم وهندسة الإطفاء ووفق مجال وظائفهم، وتكون لهم دافعا لأداء مهامهم الوظيفية وتسخير طاقتهم على أكمل وجه.

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