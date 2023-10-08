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الحواس مديرا لمباحث الجنسية والبرجس مساعدا له

10/8/2023 3:23:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله قنيص - أحمد خميس
علمت «الأنباء»، عن توجه لإجراء تدوير محدود في قطاع الجنسية والجوازات تضمن تعيين العميد عبدالله الحواس مديرا لمباحث الجنسية والمقدم قتيبة البرجس مساعدا له والمقدم عبدالقادر الرقيب رئيسا لقسم البحث والتحري.
من جهة أخرى، أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، بأن وزارة الداخلية تتجه لمنح نوط الدفاع الوطني لغير المشمولين بالحصول عليه من ضباط وضباط صف. وقال المصدر إن تعميما صدر بهذا الخصوص طلب من قطاعات «الداخلية» حصر من لم يحصلوا على النوط بدءا من رتبة رائد حتى «رقيب»، على أن ترفع الأسماء إلى القيادة العليا في الوزارة تمهيدا لإصدار قرار بحصولهم على نوط الدفاع الوطني.

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