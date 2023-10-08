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عمادة السلك الديبلوماسي أقامت حفل وداع لسفيري اليونان والمكسيك

10/8/2023 3:23:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقامت عمادة السلك الديبلوماسي حفل وداع لسفيري اليونان والمكسيك لدى البلاد مساء أول من أمس بحضور ممثل وزارة الخارجية خالد الفارسي وعدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت.
وأشاد عميد السلك الديبلوماسي زبيد الله زبيدوف بما قدمه زملاؤه المنتهية مهامهم من جهود لتطوير علاقات بلدانهم مع الكويت، فضلا عن تعاونهم مع زملائهم من رؤساء البعثات الأخرى ودعمهم.
وأعرب عن شكره لوزارة الخارجية على تعاونها الدائم ودعمها للبعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية في الكويت وتقديم كل التسهيلات وتذليل جميع الصعوبات لإتمام مهامهم، مؤكدا في الوقت ذاته على العلاقات الطيبة التي تربط الكويت بجميع الدول.
وتحدث السفير اليوناني كونستانتينوس بيبيريجوس عن الإنجازات التي نجح فيها حيث تمكن من تنظيم 3 زيارات لوزراء يونانيين للكويت، بالإضافة الى النجاح في تسيير رحلات جوية مباشرة إلى ميكونوس في الصيف وإلى أثينا طوال العام.
وأضاف انه نجح في تنظيم معرض «الإسكندر الأكبر: مد الجسور بين الشرق والغرب بنجاح كبير» واستمر لمدة 3 أشهر، إضافة الى المساهمة في الحوار العام حول التنمية الثقافية والسياحية في فيلكا (ايكاروس)، كما انه تمكن من تنظيم عرض السوبرانو العظيمة ألكسندرا جرافاس في JACC والراقصين من مسقط رأس الإسكندر الأكبر، كما تمكن من زيادة الصادرات اليونانية إلى الكويت، وافتتاح مشاركة شركة الغاز اليونانية في الزور وتعزيز السياحة والعقارات في اليونان.
وذكر انه سيفتقد جميع الأصدقاء الذين تعرف عليهم خلال فترة وجوده في الكويت، مشيدا بمدى التعاون الذي لاقاه من وزارة الخارجية الكويتية والذي سهل من مهام عمله في الكويت.
بدوره، لخص السفير المكسيكي لدى البلاد ميغيل آنخيل إيسيدرو انجازاته خلال السنوات الثماني والنصف التي قضاها في الكويت بقوله انه تمكن من تعريف الكويتيين بما تزخر به بلاده من مقومات سياحية واستثمارية والتطور الذي تعيشه بعد ان كان بعض من يقابله يعتقد ان المكسيكيين مازالوا يتنقلون بالخيول.
وأضاف انه تمكن من كسب الكثير من الصداقات في المجتمع الكويتي الذين غمروه بلطفهم وكرمهم وكذلك تعرفه على العديد من السفراء العاملين في الكويت، متمنيا ان تستمر صداقاتهم في المستقبل.

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