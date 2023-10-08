بالفيديو وزير الدفاع تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن الوطن وسلامة مياهه الإقليمية

مواصلة البذل والعطاء وتسخير كل الإمكانات للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والفاعلية والعمل لرفعة الوطن



أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بالجهود التي تقوم بها القوة البحرية بالجيش بالتعاون المشترك والتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل، والتي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن الوطن وسلامة مياهه الإقليمية.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م. د. غازي حسن الشمري، وآمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي وعدد من قيادات وضباط القوة البحرية.

واستمع الشيخ أحمد الفهد في مستهل زيارته إلى إيجاز بالمهام والواجبات المنوطة بالقوة البحرية، وبرامج التطوير والتحديث التي تقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى خطط التدريب والتأهيل الخاصة بمنتسبيها، وحجم تعاونها وتنسيقها مع مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط البحري في البلاد.

بعد ذلك قام الشيخ أحمد الفهد بجولة في قاعدة محمد الأحمد البحرية شملت عددا من القطع البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية الخاصة، استمع خلالها إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل والمهام والواجبات المكلفة بها.

وفي ختام زيارته دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد منتسبي القوة البحرية إلى مواصلة البذل والعطاء وتسخير جميع قدراتهم وامكاناتهم للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والفاعلية، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير ورفعة واستقرار وطننا الغالي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين.