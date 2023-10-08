Sunday, 08 October 2023 11:29 GMT

حماية البيئة لتحويل جزر كبر وقاروه وأم المرادم لمحميات

10/8/2023 3:23:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامناً مع احتفالات «اليوم العالمي للموئل»، والذي تحتفل به الوزارات والهيئات والمؤسسات البيئية والمدن الإقليمية والعالمية في 2 أكتوبر من كل عام، أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، على لسان رئيس مجلس الإدارة د.وجدان العقاب دعمها وتأييدها تحويل جزر كبر وقاروه وأم المرادم إلى محميات طبيعية، اتساقا مع العديد من مبادرات الجمعية الداعية إلى المحافظة على الجزر الكويتية كونها موائل طبيعية حاضنة لكائنات حية نادرة أو معرضة لخطر الانقراض، خاصة بعض الطيور المهاجرة أو المستوطنة، والنباتات الفطرية والكائنات البحرية.
واعتبرت العقاب أن مساعي تحويل الجزر الثلاث يتطابق تماما مع مطالبات الجمعية بحتمية حماية تلك الجزر وكائناتها وسواحلها، خاصة بعدما رصدت فرق ولجان الجمعية التخصصية قبل سنوات تآكل شواطئ وسواحل بعض الجزر وأعلنت عن ذلك في حينه.
وأضافت: يعرف الموئل بأنه ذلك المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية وتتغذى ويشمل النباتات والحيوانات التي تعيش في موقع جغرافي معين، بالإضافة إلى المناظر والمشاهد الطبيعية والمنحدرات والمياه وما إلى ذلك، لافتة إلى أهمية الدراسة الموسعة للموارد الطبيعية على الجزر وأهميتها، مبينة أن الجزر المرجانية من أهم الموارد الطبيعية التي تنعم بها الكويت، مؤكدة أن هذه الجزر تستقبل الزوار بمعدل قد يفوق قدرتها على التحمل وهي غير مؤهلة بشكل كامل، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق وجمعيات تطوعية عديدة مهتمة بالبيئة البحرية من خلال تركيب المرابط البحرية على مدى سنوات.
وأهابت المجلس الأعلى للتخطيط بالنظر لأهمية تحويل تلك الجزر واعتمادها كمحميات طبيعية وإدارتها بما يكفل حماية الإرث الطبيعي فيها، فضلا عن مناشدتها للجهات المعنية في الدولة.

MENAFN08102023000130011022ID1107207043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث