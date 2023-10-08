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4943 قسيمة ضمن الضاحية الرابعة في مشروع جنوب سعد العبدالله

10/8/2023 3:23:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان مراحل التوزيع ضمن الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الذي تنفذه المؤسسة العامة للرعاية السكنية سوف تتضمن 18 توزيعة بإجمالي 4943 قسيمة، ومساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع. ومن المقرر ان تضم التوزيعة الأولى 318 قسيمة، والثانية ستشمل 240 قسيمة، والثالثة 254، والرابعة 300، فيما تتضمن الخامسة 258، والسادسة 261، والسابعة 304، والثامنة 275، والتاسعة 381 قسيمة والعاشرة 254، والحادية عشرة 285، والثانية عشرة 258 قسيمة، والثالثة عشرة 244، والرابعة عشرة 262.
وتشمل التوزيعة الخامسة عشرة 294 قسيمة، والسادسة عشرة 267، والسابعة عشرة 317 والثامنة عشرة 271. وذكرت المصادر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتوزيع الدفعات في الضاحية الثالثة N3 بمشروع جنوب سعد العبدالله، من الدفعة الاولى حتى الدفعة الثانية عشرة التي تشمل 274 قسيمة حكومية بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 5/12/2004.

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