Sunday, 08 October 2023 11:28 GMT

الهاجري سماح الأوقاف للمعاق بالنقل خطوة نتمنى تعميمها

10/8/2023 3:23:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أشاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري بدعم وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري لأبنائه واخوانه من ذوي الإعاقة.
وقال الهاجري، في تصريح صحافي: هذه كلمة شكر لا توفي بحق الوزير المطيري لما يقوم به من دعم لجميع المعاقين وفي جميع الوزارات التي أصبح وزيرا لها والأماكن التي تولى شؤونها، سواء في وزارة الشباب أو وزارة الاعلام، وحاليا يصدر قراره بالسماح للمعاقين من الدرجة المتوسطة والشديدة وكذلك لمن هو مكلف برعايتهم بالنقل بين جميع قطاعات وزارة الأوقاف حسب قدرات اعاقتهم وظروف من يرعاهم، هو عمل إنساني بالدرجة الأولى، وهو الدمج الحقيقي الذي ننادي به مرارا وتكرارا، فمن القلب نقول نيابة عن جميع ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم وكذلك نيابة عن أولياء أمورهم شكرا يابو يوسف ولك ألف تحية من كل معاق ومعاقة وولي أمر، متمنين أن تتبع هذه الخطوة خطوات مماثلة في بقية وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية.
واختتم الهاجري تصريحه بالقول: ان قرار الوزير عبدالرحمن المطيري يأتي من إحساسه بالمسؤولية تجاه هذه الفئة من أبناء الشعب بهذا القرار الاستثنائي بالنقل الداخلي بجميع قطاعات الوزارة على مدار السنة ما هو إلا تسهيلا لهم حسب إمكاناتهم الوظيفية ودعما لقدراتهم التي يملكونها حسب الإعاقات المدرجة لتناسب طبيعة عملهم.

MENAFN08102023000130011022ID1107207041

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث